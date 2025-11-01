1 órája
A haldoklás is lehet méltóságteljes - beszélgetés a hospice osztály orvosával (I. rész)
A halálról beszélni ma is tabunak számít, pedig vannak, akik nap mint nap szembenéznek vele – nem félelemmel, hanem emberséggel. Szabó Gabriella, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház Hospice Osztályának osztályvezető főorvosa a hospice világába enged bepillantást. Cikkünket két részletben közöljük.
Fotó: Fehér Gábor / FMH
Memento mori – emlékezz a halálra. A középkori kereszténység jelmondata figyelmeztet, hogy tudd, meg fogsz halni. Ma azonban nemhogy emlékezni nem akarunk a halálra, tudni végképp nem akarunk róla, tényét tudatunk egy mélyen eldugott zugába száműzzük, azzal a zárójelbe tett megjegyzéssel, hogy majd foglalkozunk vele akkor, ha már ott tartunk. S közben mindig vannak, akik már ott tartanak, akiknek nincs más hátra, mint búcsút venni szeretteiktől, az élettől. Mellettük pedig ott állnak az utolsó percig azok, akik végigkísérnek az úton. A hospice nemcsak a betegekről szól, hanem a hozzátartozókról is, mert bár az út végén el kell engedniük egymást, a méltóságteljes és fájdalommentes búcsúhoz mindenkinek joga van.
Az első lépés a hospice világába
Feszengve és megilletődve lépek be a Fejér Vármegyei Szent György Kórház Hospice Osztályára, s bár egymagam érkeztem, mégis úgy érzem, hogy mozdulataim merevségében és visszafojtott lélegzetemben egyfajta kollektív tapasztalatot hordozok. De talán nem is a tapasztalat a megfelelő szó, sokkal inkább van szó zavarról, távolságtartásról, arról, hogy tudom, olyan helyre érkeztem, amihez – úgy érzem – semmi közöm. S miközben próbálok reflektálni a bennem kavargó érzésekre, valami egészen mély döbbenettel fogadom a felém közeledő, mosolygósan invitáló osztályvezető főorvost. Jómagam jobbára semerre sem merek nézni, nehogy illetlenségen kapjam magam, hogy olyasmit nézek, amit nem szabadna, Szabó Gabriella viszont barátságosan üdvözöl, s rögvest körbe is vezet.
Azt hiszem, hogy zavarom ennél már aligha lehet nagyobb, de nyomába szegődöm, s lopva pillantok be a kórtermekbe. Itt-ott kilóg a finom, puha takaró alól egy-egy lábfej, de nincs mozgolódás, nincs, beszélgetés, csak mélységes nyugalom és csönd. A következő teremben szintén ágyak sorakoznak egymás mellett, rend és tisztaság mindenütt, az egyik vánkosról pedig egy arc fordul felém. Tekintete távoli, nem tudom, hogy valóban lát-e engem, vagy csak néz, de én látom őt, és nem tudok mihez kezdeni vele. Hogy illik ránézni arra, aki haldoklik? Aki már tudja, hogy meg fog halni? Ezen töprengve gyorsan lesütöm a szemem, és folytatom e különös utat. Egy látogató jön felém, kezében méretes nejlonzsák, benne elhunyt hozzátartozójának személyes holmijai. Látogatók, családtagok érkeznek, van, aki szerette ágya mellett virraszt, míg más a folyosón csak annyit kérdez az orvostól: Mire számíthatok?
S ahogy elnézem e betegségtől elgyötört néma arcokat, s hallom ezeket az egyszerű, mégis rendkívül súlyos szavakat, próbálom feldolgozni a halál hirtelen közelségét, s azt, amiről eddig azt gondoltam, távoli, idegen. Mert nekem a halál valami egészen más, de semmi esetre sem a falakra tapasztott pillangós és macskás matrica, nem a nővérek mosolygós, kedves arca, nem a tisztaság, a rend és a kényelem, nem nyugalom és nem közvetlenség. Pár perc leforgása alatt borul fel minden, mit eddig a népnyelvből ismert hospice ellátásról hittem, majd egy beszélgetés végére gyökeresen megváltozik minden.
„A hospice az embereket nem érdekli – amíg bele nem kerülnek”
Itt nincsenek tabuk – mondja Szabó Gabriella osztályvezető főorvos, aki a hospice ellátásban rendszeresen szembesül a halállal, de mint mondja, a hospice az embereket nem érdekli. Egészen addig, amíg bele nem kerülnek. És amikor erre sor kerül, nem tudnak róla semmit, csak annyit, hogy aki ide érkezik, az már nem jön ki. – S bármennyire is megdöbbentő, vannak, akik úgy kerülnek be hozzánk, hogy nem tudják, halálos betegségük végstádiumában vannak – mondja. – Van, hogy az orvosuk nem mondja ki, hogy véget ért a kezelés, nincs értelme folytatni vagy csak szakszavakkal közli, amit a beteg nem ért meg. A másik ok pedig az, az ember mégiscsak esendő lény, és hajlamos arra, hogy bár meghall valamit, amit közölnek vele, arról mégsem vesz tudomást. Tehát: tudom, rákos vagyok, daganatos vagyok, és meg fogok halni. De ez csak egy információ, amit megkaptam és élem az életemet tovább. Ez nem mindig rossz egyébként, mert így kapnak egy esélyt arra, hogy úgy éljék az életüket, mintha nem lenne semmi gond és lenne holnap. De a hozzátartozók miatt jobb, ha felkészülten éri őket saját elmúlásuk ténye – mondja Szabó Gabriella.
A halál tudata – tagadás és elfogadás
A hospice ellátásba kerülők jelentős fizikai és lelki támogatásban részesülnek, hiszen ez a hospice ellátás lényege is. Utóbbi része a halál tényének elfogadása is. Szabó Gabriella azt mondja, az osztályra kerülők nagy része már úgy kerül be, hogy a halál tudatát már elrendezte magában, nem akar már mást, csak azt, hogy ne szenvedjen. Vannak azonban olyanok is, akik nem tudják és nem akarják elfogadni azt, hogy életük a végéhez ért. – Ez főleg a fiatalabb betegeknél figyelhető meg. Általában harminc éven felüli betegeink vannak, a fiatalabbaknál jellemző, hogy ők sokáig tartják magukat, küzdenek, és aztán hirtelen mennek el. Az idősebbeknél ez másként van, mert a daganatos betegség előrehaladása lassabb, hosszabb ideig tart, és a társbetegségek miatt ők hamarabb kórházba kerülnek.
A fiatalok jellemzően nehezebben dolgozzák fel azt, hogy életük a végéhez ért. Borzasztó látni, hallani, amikor sírva mondják el, hogy nem akarnak meghalni. Az a gondolat, hogy teljes életet éltem, s benne volt minden, ami kellett, ami nem jachtokról, pénzről szól, hanem szeretetről és barátságokról, megkönnyíti az elengedést. Aki nem ment végig ezeken, valami hiányzott az életéből, valamilyen rendezetlen ügye maradt hátra, az rendszerint nehezebben távozik, sokszor kínlódik.
Általában ez a hozzátartozóknál is megfigyelhető, az idősebbeket könnyebben engedik el, hiszen náluk megnyugtatólag hat annak tudata, hogy teljes életet éltek. Ez egy fiatalabb ember esetében nem feltétlenül mondható el, aki előtt még ott volt az élet, és akinek a betegágyán most ott ül az édesanyja, édesapja, nagyszülője.
Ahogy Szabó Gabriella főorvos szavai lassan lecsendesítik bennem a zavar és a félelem moraját, ráébredek: a hospice nem elsősorban a halálról, hanem az életről szól, hiszen a búcsú az élet része. Arról szól, hogyan lehet méltósággal megérkezni a végső útra, és szeretettel elengedni azt, amit eddig görcsösen tartottunk. Itt minden pillanatnak súlya van, minden érintés üzenet, minden mosoly búcsú és hála egyszerre. A főorvos szerint azonban mindez csak akkor válhat igazán békéssé, ha felkészülünk rá – saját halálunkra éppúgy, mint szeretteinkére. (Cikkünket folytatjuk!)
