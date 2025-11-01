A haldoklás is lehet méltóságteljes - beszélgetés a hospice osztály orvosával (I. rész)

S ahogy elnézem e betegségtől elgyötört néma arcokat, s hallom ezeket az egyszerű, mégis rendkívül súlyos szavakat, próbálom feldolgozni a halál hirtelen közelségét, s azt, amiről eddig azt gondoltam, távoli, idegen. Mert nekem a halál valami egészen más, de semmi esetre sem a falakra tapasztott pillangós és macskás matrica, nem a nővérek mosolygós, kedves arca, nem a tisztaság, a rend és a kényelem, nem nyugalom és nem közvetlenség. Pár perc leforgása alatt borul fel minden, mit eddig a népnyelvből ismert hospice ellátásról hittem, majd egy beszélgetés végére gyökeresen megváltozik minden.

Színek és fények kísérik az utolsó utat – gyengéden, szeretettel.

„A hospice az embereket nem érdekli – amíg bele nem kerülnek”

Itt nincsenek tabuk – mondja Szabó Gabriella osztályvezető főorvos, aki a hospice ellátásban rendszeresen szembesül a halállal, de mint mondja, a hospice az embereket nem érdekli. Egészen addig, amíg bele nem kerülnek. És amikor erre sor kerül, nem tudnak róla semmit, csak annyit, hogy aki ide érkezik, az már nem jön ki. – S bármennyire is megdöbbentő, vannak, akik úgy kerülnek be hozzánk, hogy nem tudják, halálos betegségük végstádiumában vannak – mondja. – Van, hogy az orvosuk nem mondja ki, hogy véget ért a kezelés, nincs értelme folytatni vagy csak szakszavakkal közli, amit a beteg nem ért meg. A másik ok pedig az, az ember mégiscsak esendő lény, és hajlamos arra, hogy bár meghall valamit, amit közölnek vele, arról mégsem vesz tudomást. Tehát: tudom, rákos vagyok, daganatos vagyok, és meg fogok halni. De ez csak egy információ, amit megkaptam és élem az életemet tovább. Ez nem mindig rossz egyébként, mert így kapnak egy esélyt arra, hogy úgy éljék az életüket, mintha nem lenne semmi gond és lenne holnap. De a hozzátartozók miatt jobb, ha felkészülten éri őket saját elmúlásuk ténye – mondja Szabó Gabriella.