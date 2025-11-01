Felkészülés a halálra – beszélgetés a hospice osztály orvosával (II. rész)

„A legtöbben azt szeretnék, ha valaki fogná a kezüket”

Osztályvezető főorvosként neki is vannak betegei, sokakat kísért már végig azon a bizonyos úton, s mint mondja, tudható, hogyan akarnak általában meghalni az emberek. Mert miután elfogadták a halál tényét, nem marad más hátra, mint felkészülni a pillanatra, s ez az, ami mindenkit megérint.

– A haldoklás nagyon gyakran szenvedéssel jár. A legtöbben azt szeretnénk, hogy gyorsan történjen meg és ne fájjon. A másik, hogy otthon, a saját környezetünkben hunyják le a szemüket és valaki fogja a kezüket, ne legyenek egyedül. Volt olyan, egy fiatal hölgy, aki attól rettegett, hogy éjjel a sötétben fog meghalni, és senki nem veszi észre a kórteremben, hogy ő elment. Az emberek tehát a leginkább a fájdalomtól, a szenvedéstől és a magánytól félnek.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Hospice – támogatás, segítés az út végéig

Fájdalomcsillapítás

Egyébként ez az, amiben a leginkább tudunk segíteni, és az esetek kilencven százalékában sikerül is. Ennek eszköze lehet a lelki- és a gyógyszeres támogatás is. Magyarországon nincs sem aktív, sem passzív eutanázia, ezért az nem része a hospice ellátásnak. Amit megtehetünk a betegért, az az, hogy ha olyan mértékű a szenvedés, akkor azon segíteni tudunk szorongásoldással, altatással, szedálással. Alapvetően pedig ez a hospice lényege: arról szól, hogy elkísérjük a betegeket egészen a halálukig, s valóban a halálról van szó. Addig azonban van, akinek csak egy pár óra, egy-két nap, míg másoknak hetek, hónapok telnek el. A hospice-palliatív ellátás célja, hogy ezt az időt minőségivé tegyük, legyen tartalma. Nem az élethossz a lényeges, hanem a szélessége, hogy minél több minden beleférjen, hogy minőségi élet legyen. Ennek része, hogy fájdalommentes legyen mind fizikailag, mind lelkileg – ezt pedig nagyon sokféle eszközzel tudjuk segíteni.