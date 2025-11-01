1 órája
Felkészülés a halálra – beszélgetés a hospice osztály orvosával (II. rész)
A halálról keveset beszélünk, pedig mindannyiunk életének része. Szabó Gabriella főorvos nap mint nap szembesül vele, és mégis az életről mesél. A hospice szerinte nemcsak a búcsú helye, hanem a méltóságé, a szereteté és a békéé, ahol minden pillanatnak értelme van. Beszélgetésünk arról szól, hogyan lehet elfogadni az elmúlást, és felkészülni arra, ami elkerülhetetlen.
– Úgy gondolom, hogy az emberek többsége nincs felkészülve sem a saját, sem pedig a hozzátartozója halálára. Régen ez másként volt, akkor nem volt annyira tabusítva a halál, mint ma. Ma, amíg a születést és emlékét egy életen át hordozzuk és ünnepeljük, addig a halálról nem akarunk tudomást venni. Pedig fel lehet és fel is kell rá készülni – mondja Szabó Gabriella, aki sokak utolsó sóhajánál volt ott a hospice ellátásban eltöltött évek során.
Utolsó szavak
– Olyan, hogy egy haldokló hangzatos szavakat suttog, olyan csak a filmekben van – mondja a főorvos. – A valóságban sokan már nem mondanak semmit, mert nincsenek eszméletüknél, vagy mert annyira erőtlenek, hogy az utolsó szavakat sem tudják már megformálni. Ami általánosságban elmondható, az az, hogy – és ezt javarészt az időseknél tapasztaljuk –, hogy a halált megelőző pár napban a beteg az édesanyját látja, aki hívja őt, aki vár rá. Ez valószínűleg nem egy hallucináció, hanem az emlékek és a valóság keveredése – mondja a doktornő.
A haldoklás is lehet méltóságteljes - beszélgetés a hospice osztály orvosával (I. rész)
„A legtöbben azt szeretnék, ha valaki fogná a kezüket”
Osztályvezető főorvosként neki is vannak betegei, sokakat kísért már végig azon a bizonyos úton, s mint mondja, tudható, hogyan akarnak általában meghalni az emberek. Mert miután elfogadták a halál tényét, nem marad más hátra, mint felkészülni a pillanatra, s ez az, ami mindenkit megérint.
– A haldoklás nagyon gyakran szenvedéssel jár. A legtöbben azt szeretnénk, hogy gyorsan történjen meg és ne fájjon. A másik, hogy otthon, a saját környezetünkben hunyják le a szemüket és valaki fogja a kezüket, ne legyenek egyedül. Volt olyan, egy fiatal hölgy, aki attól rettegett, hogy éjjel a sötétben fog meghalni, és senki nem veszi észre a kórteremben, hogy ő elment. Az emberek tehát a leginkább a fájdalomtól, a szenvedéstől és a magánytól félnek.
Hospice – támogatás, segítés az út végéig
Fájdalomcsillapítás
Egyébként ez az, amiben a leginkább tudunk segíteni, és az esetek kilencven százalékában sikerül is. Ennek eszköze lehet a lelki- és a gyógyszeres támogatás is. Magyarországon nincs sem aktív, sem passzív eutanázia, ezért az nem része a hospice ellátásnak. Amit megtehetünk a betegért, az az, hogy ha olyan mértékű a szenvedés, akkor azon segíteni tudunk szorongásoldással, altatással, szedálással. Alapvetően pedig ez a hospice lényege: arról szól, hogy elkísérjük a betegeket egészen a halálukig, s valóban a halálról van szó. Addig azonban van, akinek csak egy pár óra, egy-két nap, míg másoknak hetek, hónapok telnek el. A hospice-palliatív ellátás célja, hogy ezt az időt minőségivé tegyük, legyen tartalma. Nem az élethossz a lényeges, hanem a szélessége, hogy minél több minden beleférjen, hogy minőségi élet legyen. Ennek része, hogy fájdalommentes legyen mind fizikailag, mind lelkileg – ezt pedig nagyon sokféle eszközzel tudjuk segíteni.
A szeretet ereje
A fájdalomcsillapításban a gyógyszeres és egyéb támogatások mellett kiemelt szerepük van az orvosoknak, ápolóknak, ápolási asszisztenseknek, akik naponta több óra hosszát foglalkoznak a beteggel. Az ő kedvességük, odafigyelésük, gondoskodásuk alapvető dolog – nemcsak a hospice, hanem az egész kórházi ellátásban – mondja Szabó Gabriella, hozzáfűzve, hogy az ápolásba beletartozik a betegek fizikai gondozása – nyugalmának, higiéniájának, kényelmének biztosítása – mellett az is, hogy szeretettel fordulnak feléjük. – Nagyon szomorú, amikor azt látjuk, hogy mi jobban szeretjük a beteget, mint a hozzátartozója. Sajnos van olyan is, akinek senkije sincs rajtunk kívül, s úgy hal meg – mondja a doktornő, hozzáfűzve, hogy nem akkor kell elkezdeni szeretni valakit, amikor már a hospice ellátásba került, hanem életében, egész élete során. Amíg élünk, addig kell rendesen bánnunk embertársainkkal. Ez fog erőt és vigaszt nyújtani akkor, amikor el kell búcsúzni, s azt hiszem, ez a halál tanulsága – fogalmaz.
A betegekkel egyébként külön foglalkozik gyógytornász, dietetikus, mentálhigiéniás szakember is – mondja a főorvos, hozzáfűzve, hogy ez nem egy pszichológusi beszélgetés – arról beszélgetnek, amiről a beteg szeretne. Ez lehet az élettörténet feldolgozása is, hogy milyen volt az élete, de lehet akár a kedvenc filmje is, vagy azok az ügyek, amiket még el kellene intéznie. – Bármilyen furcsán hangzik is, az adminisztrációs dolgok nagyon fontosak: az ide érkező betegeknek le kell tudniuk zárniuk az életüket. Ennek egy része pedig adminisztratív feladatokat jelent, például számlák intézése, stb. Ennél azonban sokkal fontosabb az, hogy le tudja zárni a kapcsolatait, el tudjon búcsúzni, akitől el kell, meg tudjon bocsátani, annak, akinek meg kell. Mindez nagyon fontos, de ehhez tudnia kell, hogy az ő élete a végéhez ért. Ennek feldolgozása pedig irdatlan feladat, amellyel mindannyiunknak szembe kell néznie egyszer.
Az élet és a halál értelme
A hajnal attól szép, hogy minden éjben ott lapul az örök sötétség – idézi Zorán sorait Szabó Gabriella, aki vallja, ha nem volna halál, az élet sem volna ilyen értékes, nem volna értelme. Mint mondja, ő már nem fél a haláltól, de nem azért, mert sokat látott, hanem mert rájött arra, hogy minden pillanatban arra kell törekedni, hogy teljes, tartalmas életet éljünk, és bármikor is érjen minket utol a vég, akkor elmondhassuk, hogy ennyi adatott meg, de abból kihoztunk mindent, ami erőnkből, képességünkből telt. – Sokszor elgondolkodom azon, hogy mellettem ki fog ott állni, mikor búcsúznom kell, mert ma már a gyerekek is máshol élnek, lehet, hogy nem lesznek ott éppen. Így aztán tulajdonképpen lokációs oka van annak, hogy ma már sokan nem látják otthon meghalni a nagyszülőt, szülőt. A generációk együttélésének vége, de ezzel gyökeresen átalakult a halálhoz fűződő viszonyunk is, amelytől igencsak messzire kerültünk.
Élet a búcsú mögött: Mit tanít a halottak napja a gyászról és az elengedésről
E beszélgetés végére pedig átalakult az én hospicehoz fűződő gondolkodásom is, mert a zord, rideg és hűvös falak rémképe helyett barátságos, meleg, vibráló légkör fogadott, ahol – legyen a halál félelme mégoly rémisztő is –, biztosan lesz, aki odaáll, megfogja a kezünk, s velünk marad az utolsó pillanatig, hogy emberi módon, méltón vegyünk búcsút e világtól. Ezekkel a gondolatokkal lépek ki az épületből, s míg záródik mögöttem a fotocellás ajtó, már nem azt érzem, hogy egy másik világból léptem vissza a saját valóságomba: azt érzem, mintha a valóság tágult volna ki bennem — mintha most először érteném igazán, milyen törékeny, mégis gyönyörű ajándék minden lélegzet, amíg tart.
Halottak napja, rendben és csendes elvonulásban
