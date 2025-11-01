november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

2 órája

Felkészülés a halálra – beszélgetés a hospice osztály orvosával (II. rész)

Címkék#Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház#hospice ellátás#hospice#főorvos#interjú#élet#halál

A halálról keveset beszélünk, pedig mindannyiunk életének része. Szabó Gabriella főorvos nap mint nap szembesül vele, és mégis az életről mesél. A hospice szerinte nemcsak a búcsú helye, hanem a méltóságé, a szereteté és a békéé, ahol minden pillanatnak értelme van. Beszélgetésünk arról szól, hogyan lehet elfogadni az elmúlást, és felkészülni arra, ami elkerülhetetlen.

Gombor Lili

– Úgy gondolom, hogy az emberek többsége nincs felkészülve sem a saját, sem pedig a hozzátartozója halálára. Régen ez másként volt, akkor nem volt annyira tabusítva a halál, mint ma. Ma, amíg a születést és emlékét egy életen át hordozzuk és ünnepeljük, addig a halálról nem akarunk tudomást venni. Pedig fel lehet és fel is kell rá készülni – mondja Szabó Gabriella, aki sokak utolsó sóhajánál volt ott a hospice ellátásban eltöltött évek során.

Interjú a hospice osztály főorvosával
Szabó Gabriella, a Szent György Kórház Hospice Osztályának főorvosa
Fotó: Fehér Gábor

Utolsó szavak

– Olyan, hogy egy haldokló hangzatos szavakat suttog, olyan csak a filmekben van – mondja a főorvos. – A valóságban sokan már nem mondanak semmit, mert nincsenek eszméletüknél, vagy mert annyira erőtlenek, hogy az utolsó szavakat sem tudják már megformálni. Ami általánosságban elmondható, az az, hogy – és ezt javarészt az időseknél tapasztaljuk –, hogy a halált megelőző pár napban a beteg az édesanyját látja, aki hívja őt, aki vár rá. Ez valószínűleg nem egy hallucináció, hanem az emlékek és a valóság keveredése – mondja a doktornő. 

„A legtöbben azt szeretnék, ha valaki fogná a kezüket”

Osztályvezető főorvosként neki is vannak betegei, sokakat kísért már végig azon a bizonyos úton, s mint mondja, tudható, hogyan akarnak általában meghalni az emberek. Mert miután elfogadták a halál tényét, nem marad más hátra, mint felkészülni a pillanatra, s ez az, ami mindenkit megérint.

 – A haldoklás nagyon gyakran szenvedéssel jár. A legtöbben azt szeretnénk, hogy gyorsan történjen meg és ne fájjon. A másik, hogy otthon, a saját környezetünkben hunyják le a szemüket és valaki fogja a kezüket, ne legyenek egyedül. Volt olyan, egy fiatal hölgy, aki attól rettegett, hogy éjjel a sötétben fog meghalni, és senki nem veszi észre a kórteremben, hogy ő elment. Az emberek tehát a leginkább a fájdalomtól, a szenvedéstől és a magánytól félnek.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Hospice – támogatás, segítés az út végéig

Fájdalomcsillapítás

Egyébként ez az, amiben a leginkább tudunk segíteni, és az esetek kilencven százalékában sikerül is. Ennek eszköze lehet a lelki- és a gyógyszeres támogatás is. Magyarországon nincs sem aktív, sem passzív eutanázia, ezért az nem része a hospice ellátásnak. Amit megtehetünk a betegért, az az, hogy ha olyan mértékű a szenvedés, akkor azon segíteni tudunk szorongásoldással, altatással, szedálással. Alapvetően pedig ez a hospice lényege: arról szól, hogy elkísérjük a betegeket egészen a halálukig, s valóban a halálról van szó. Addig azonban van, akinek csak egy pár óra, egy-két nap, míg másoknak hetek, hónapok telnek el. A hospice-palliatív ellátás célja, hogy ezt az időt minőségivé tegyük, legyen tartalma. Nem az élethossz a lényeges, hanem a szélessége, hogy minél több minden beleférjen, hogy minőségi élet legyen. Ennek része, hogy fájdalommentes legyen mind fizikailag, mind lelkileg – ezt pedig nagyon sokféle eszközzel tudjuk segíteni. 

A szeretet ereje

A fájdalomcsillapításban a gyógyszeres és egyéb támogatások mellett kiemelt szerepük van az orvosoknak, ápolóknak, ápolási asszisztenseknek, akik naponta több óra hosszát foglalkoznak a beteggel. Az ő kedvességük, odafigyelésük, gondoskodásuk alapvető dolog – nemcsak a hospice, hanem az egész kórházi ellátásban – mondja Szabó Gabriella, hozzáfűzve, hogy az ápolásba beletartozik a betegek fizikai gondozása – nyugalmának, higiéniájának, kényelmének biztosítása – mellett az is, hogy szeretettel fordulnak feléjük. – Nagyon szomorú, amikor azt látjuk, hogy mi jobban szeretjük a beteget, mint a hozzátartozója. Sajnos van olyan is, akinek senkije sincs rajtunk kívül, s úgy hal meg – mondja a doktornő, hozzáfűzve, hogy nem akkor kell elkezdeni szeretni valakit, amikor már a hospice ellátásba került, hanem életében, egész élete során. Amíg élünk, addig kell rendesen bánnunk embertársainkkal. Ez fog erőt és vigaszt nyújtani akkor, amikor el kell búcsúzni, s azt hiszem, ez a halál tanulsága – fogalmaz.

A betegekkel egyébként külön foglalkozik gyógytornász, dietetikus, mentálhigiéniás szakember is – mondja a főorvos, hozzáfűzve, hogy ez nem egy pszichológusi beszélgetés – arról beszélgetnek, amiről a beteg szeretne. Ez lehet az élettörténet feldolgozása is, hogy milyen volt az élete, de lehet akár a kedvenc filmje is, vagy azok az ügyek, amiket még el kellene intéznie. – Bármilyen furcsán hangzik is, az adminisztrációs dolgok nagyon fontosak: az ide érkező betegeknek le kell tudniuk zárniuk az életüket. Ennek egy része pedig adminisztratív feladatokat jelent, például számlák intézése, stb. Ennél azonban sokkal fontosabb az, hogy le tudja zárni a kapcsolatait, el tudjon búcsúzni, akitől el kell, meg tudjon bocsátani, annak, akinek meg kell.  Mindez nagyon fontos, de ehhez tudnia kell, hogy az ő élete a végéhez ért. Ennek feldolgozása pedig irdatlan feladat, amellyel mindannyiunknak szembe kell néznie egyszer.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Az élet és a halál értelme

A hajnal attól szép, hogy minden éjben ott lapul az örök sötétség – idézi Zorán sorait Szabó Gabriella, aki vallja, ha nem volna halál, az élet sem volna ilyen értékes, nem volna értelme. Mint mondja, ő már nem fél a haláltól, de nem azért, mert sokat látott, hanem mert rájött arra, hogy minden pillanatban arra kell törekedni, hogy teljes, tartalmas életet éljünk, és bármikor is érjen minket utol a vég, akkor elmondhassuk, hogy ennyi adatott meg, de abból kihoztunk mindent, ami erőnkből, képességünkből telt. – Sokszor elgondolkodom azon, hogy mellettem ki fog ott állni, mikor búcsúznom kell, mert ma már a gyerekek is máshol élnek, lehet, hogy nem lesznek ott éppen. Így aztán tulajdonképpen lokációs oka van annak, hogy ma már sokan nem látják otthon meghalni a nagyszülőt, szülőt. A generációk együttélésének vége, de ezzel gyökeresen átalakult a halálhoz fűződő viszonyunk is, amelytől igencsak messzire kerültünk. 

E beszélgetés végére pedig átalakult az én hospicehoz fűződő gondolkodásom is, mert a zord, rideg és hűvös falak rémképe helyett barátságos, meleg, vibráló légkör fogadott, ahol – legyen a halál félelme mégoly rémisztő is –, biztosan lesz, aki odaáll, megfogja a kezünk, s velünk marad az utolsó pillanatig, hogy emberi módon, méltón vegyünk búcsút e világtól. Ezekkel a gondolatokkal lépek ki az épületből, s míg záródik mögöttem a fotocellás ajtó, már nem azt érzem, hogy egy másik világból léptem vissza a saját valóságomba: azt érzem, mintha a valóság tágult volna ki bennem — mintha most először érteném igazán, milyen törékeny, mégis gyönyörű ajándék minden lélegzet, amíg tart.

 

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu