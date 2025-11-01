1 órája
Híres halottak és elfeledett történetek a székesfehérvári temetőkben
Székesfehérvár temetői nemcsak a város történetének csendes tanúi, hanem olyan híres helyi személyek nyughelyei is, akik életükkel, munkájukkal vagy művészetükkel maradandót alkottak. Az egykori székesfehérvári híres halottak történetében Váczi Márk történész kalauzol el minket.
Híres halottak sírjai a fehérvári temetőkben
Hosszú temető
- A Hosszú temető különösen gazdag emlékművekben és történetekben. Itt nyugszik Keresztes Erzsébet, akinek személyisége és sorsa ihlette Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényét.
- Ugyanitt áll Nikó Lina, a Vígszínház fiatalon elhunyt művésznőjének síremléke is, amely csendes emlékeztetője annak, hogy a művészet és a tehetség olykor túl rövid ideig ragyog.
- A temető másik figyelemre méltó sírboltja Schmidl Ferenc építészmérnök, városi műszaki tanácsos családjáé – szomszédja és jóbarátja, Molnár Tibor, a nyugalmazott városi főmérnök nyughelye a sóstói katolikus temetőben van.
Csutora temető
A Csutora temető egy másik jelentős hely a városban, ahol a kultúra és a tudomány öröksége találkozik.
- Itt nyugszik Benedek Elek fia, a nagy mesemondó örököse, nyugalmazott kórházigazgató főorvos, aki 1920-ban bevezette az ambuláns ellátást, 1924-ben pedig a Seregélyesi út túloldalán létrehozta a szülészetet és a fekvőbeteg gyermekellátást. Munkássága nemcsak a helyi egészségügyre, hanem a város lakóinak életére is maradandó hatással volt.
A székesfehérvári temetőkben járva érdemes nemcsak a síremlékeket nézni, hanem elgondolkodni azokon az embereken is, akik életükben formálták a várost, alkotásaikkal vagy munkájukkal nyomot hagytak, és most csendesen pihennek a Hosszú és a Csutora temető árnyékában.
