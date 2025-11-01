Híres halottak és elfeledett történetek a székesfehérvári temetőkben

Csutora temető

A Csutora temető egy másik jelentős hely a városban, ahol a kultúra és a tudomány öröksége találkozik.

Itt nyugszik Benedek Elek fia, a nagy mesemondó örököse, nyugalmazott kórházigazgató főorvos, aki 1920-ban bevezette az ambuláns ellátást, 1924-ben pedig a Seregélyesi út túloldalán létrehozta a szülészetet és a fekvőbeteg gyermekellátást. Munkássága nemcsak a helyi egészségügyre, hanem a város lakóinak életére is maradandó hatással volt.

A székesfehérvári temetőkben járva érdemes nemcsak a síremlékeket nézni, hanem elgondolkodni azokon az embereken is, akik életükben formálták a várost, alkotásaikkal vagy munkájukkal nyomot hagytak, és most csendesen pihennek a Hosszú és a Csutora temető árnyékában.