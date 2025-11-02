34 perce
Őrület! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét!
Újabb multimilliomosa van Magyarországnak. Vasárnap délután egy szerencsés közel 140 millió forintot nyert ezzel a számsorral. Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait!
November 2-án (Halottak napja) kihúzták a Hatoslottó 44. heti vasárnapi nyerőszámait. A sorsoláson egy telitalálatos szelvény született, amely mintegy 140 millió forintot ért. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint, rajta kívül többen is több százezer forinttal lettek gazdagabbak. A húzást a Duna TV élőben közvetítette.
A Hatoslottó 44. hét vasárnapi nyerőszámai
Nyerőszámok: 6, 8, 18, 28, 36, 42
Nyeremények
6 találat: 1 db - 139 385 225 forint
5 találat: 41 db - 227 010 forint
4 találat: 1375 db - 6770 forint
3 találat: 19696 db - 2875 forint
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.