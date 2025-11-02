november 2., vasárnap

Őrület! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét!

Címkék#Hatoslottó#telitalálatos#Duna TV#Halottak napja#szelvény#nyerőszámok#Magyarország#főnyeremény#milliók

Újabb multimilliomosa van Magyarországnak. Vasárnap délután egy szerencsés közel 140 millió forintot nyert ezzel a számsorral. Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait!

Feol.hu

November 2-án (Halottak napja) kihúzták a Hatoslottó 44. heti vasárnapi nyerőszámait. A sorsoláson egy telitalálatos szelvény született, amely mintegy 140 millió forintot ért. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint, rajta kívül többen is több százezer forinttal lettek gazdagabbak. A húzást a Duna TV élőben közvetítette.

Vasárnap délután 140 millió forint üthette a markát a szerencsés játékosnak a Hatoslottón. Mutatjuk a nyerőszámokat Halottak napján!
Hatoslottó: Mutatjuk a nyerőszámokat Halottak napján!
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Hatoslottó 44. hét vasárnapi nyerőszámai

Nyerőszámok: 6, 8, 18, 28, 36, 42

Nyeremények

6 találat: 1 db - 139 385 225 forint
5 találat: 41 db - 227 010 forint
4 találat: 1375 db - 6770 forint
3 találat: 19696 db - 2875 forint

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán. 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
