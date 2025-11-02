november 2., vasárnap

Megemlékezés

1 órája

„Gyere vissza…” – üzenetek a szív mélyéről Halottak napján

Címkék#gyász#Halottak napja#szeretet#üzenetek#fájdalom

A gyertyák lángja ilyenkor nemcsak a temetők csendes ösvényeit világítja meg, hanem a szívek mélyére is bevilágít. Halottak napján mindannyian egy kicsit megállunk – hogy kimondjuk, amit talán soha nem tudtunk, vagy már nem lehet.

Feol.hu

A Feol Facebook-oldalán feltett kérdésre – „Ha ma üzenhetnél valamit egy elhunyt szerettednek, mit mondanál neki?” – megható, fájdalmas és őszinte sorok érkeztek halottak napja alkalmából.

halottak napja
Olvasóink őszinte és megható üzenetekkel emlékeztek meg Halottak napja alkalmából elhunyt szeretteikről. A gyász nem múlik el, de a szeretet örök – üzenetek a szív mélyéről.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Halottak napja: megható üzenetek az elhunyt szeretteinknek

Volt, aki csak ennyit írt:

Gyere vissza.

De a legtöbb üzenet a hiányról szólt.

Nagyon-nagyon szeretünk és rettenetesen hiányzol! Hiába várom, hogy felhívj telefonon! Minden egyes nap gondolunk rád szeretettel. Hiányzol, Édesanyánk.

Mások a fájdalom kimondhatatlanságát próbálták szavakba önteni:

Gyere értem és vigyél magaddal, mert nekem itt nem jó, szenvedek testileg is, lelkileg is

Voltak, akik csendesen, néhány szóval üzentek:
„Hiányzol.”
„Gyere vissza.”
„Bennünk ma is élnek.”

Ezek az egyszerű mondatok mégis egy egész életnyi szeretetet, meg nem élt pillanatot és soha el nem múló emlékezést hordoznak.

Valaki pedig a szeretett személy hiányából erőt merít:

(...) Képzeld, ápolónak tanulok, hogy majd az olyan embereket, mint te voltál, megpróbáljam megmenteni, ha már téged sajnos nem tudtak… nagyon szeretlek.

Ahogy korábbi cikkünkben Kereskedő Emőke teológus, szociális lelki gondozó, veszteség- és gyászfeldolgozó módszer specialista is elmondta: a kimondatlan szavak, elfojtott érzések gyakran hosszú évek múltán is velünk maradnak. A gyász nem múlik el az idővel – ha nem kap figyelmet, bennünk él tovább. Épp ezért fontos, hogy ezek az üzenetek, bármilyen rövidek vagy fájdalmasak is, megszülessenek. A kimondás, az emlékezés maga is gyógyulás.

Halottak napján a közösség ereje is segíthet. Ahogy Fehérváron is, a Béla úti temetőben tartott ökumenikus megemlékezésen a különböző felekezetek együtt hajtottak fejet az elhunytak emléke előtt. A mécsesek fénye, a lélekharang hangja és a közös imádság mind azt üzenik: az emlékezés nem magányos dolog. A szeretet, amely összeköt, halálon túl is megmarad.

Kereskedő Emőke szavaival élve:

A gyász feldolgozása nem felejtés, hanem béke. Megteremthetjük annak lehetőségét, hogy a szeretett személy emléke ne fájdalomként, hanem erőforrásként legyen jelen az életünkben.

Ezek az olvasói üzenetek is ezt bizonyítják. Mögöttük ott a fájdalom, de ott a hála is. Az emlékezés csendes szavai, amelyek ilyenkor a gyertyafényben új értelmet nyernek.

