„Gyere vissza…” – üzenetek a szív mélyéről Halottak napján
A gyertyák lángja ilyenkor nemcsak a temetők csendes ösvényeit világítja meg, hanem a szívek mélyére is bevilágít. Halottak napján mindannyian egy kicsit megállunk – hogy kimondjuk, amit talán soha nem tudtunk, vagy már nem lehet.
A Feol Facebook-oldalán feltett kérdésre – „Ha ma üzenhetnél valamit egy elhunyt szerettednek, mit mondanál neki?” – megható, fájdalmas és őszinte sorok érkeztek halottak napja alkalmából.
Halottak napja: megható üzenetek az elhunyt szeretteinknek
Volt, aki csak ennyit írt:
Gyere vissza.
De a legtöbb üzenet a hiányról szólt.
Nagyon-nagyon szeretünk és rettenetesen hiányzol! Hiába várom, hogy felhívj telefonon! Minden egyes nap gondolunk rád szeretettel. Hiányzol, Édesanyánk.
Mások a fájdalom kimondhatatlanságát próbálták szavakba önteni:
Gyere értem és vigyél magaddal, mert nekem itt nem jó, szenvedek testileg is, lelkileg is
Voltak, akik csendesen, néhány szóval üzentek:
„Hiányzol.”
„Gyere vissza.”
„Bennünk ma is élnek.”
Ezek az egyszerű mondatok mégis egy egész életnyi szeretetet, meg nem élt pillanatot és soha el nem múló emlékezést hordoznak.
Valaki pedig a szeretett személy hiányából erőt merít:
(...) Képzeld, ápolónak tanulok, hogy majd az olyan embereket, mint te voltál, megpróbáljam megmenteni, ha már téged sajnos nem tudtak… nagyon szeretlek.
Ahogy korábbi cikkünkben Kereskedő Emőke teológus, szociális lelki gondozó, veszteség- és gyászfeldolgozó módszer specialista is elmondta: a kimondatlan szavak, elfojtott érzések gyakran hosszú évek múltán is velünk maradnak. A gyász nem múlik el az idővel – ha nem kap figyelmet, bennünk él tovább. Épp ezért fontos, hogy ezek az üzenetek, bármilyen rövidek vagy fájdalmasak is, megszülessenek. A kimondás, az emlékezés maga is gyógyulás.
Halottak napján a közösség ereje is segíthet. Ahogy Fehérváron is, a Béla úti temetőben tartott ökumenikus megemlékezésen a különböző felekezetek együtt hajtottak fejet az elhunytak emléke előtt. A mécsesek fénye, a lélekharang hangja és a közös imádság mind azt üzenik: az emlékezés nem magányos dolog. A szeretet, amely összeköt, halálon túl is megmarad.
Kereskedő Emőke szavaival élve:
A gyász feldolgozása nem felejtés, hanem béke. Megteremthetjük annak lehetőségét, hogy a szeretett személy emléke ne fájdalomként, hanem erőforrásként legyen jelen az életünkben.
Ezek az olvasói üzenetek is ezt bizonyítják. Mögöttük ott a fájdalom, de ott a hála is. Az emlékezés csendes szavai, amelyek ilyenkor a gyertyafényben új értelmet nyernek.
