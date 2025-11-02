„Gyere vissza…” – üzenetek a szív mélyéről Halottak napján

Ezek az egyszerű mondatok mégis egy egész életnyi szeretetet, meg nem élt pillanatot és soha el nem múló emlékezést hordoznak.

Valaki pedig a szeretett személy hiányából erőt merít:

(...) Képzeld, ápolónak tanulok, hogy majd az olyan embereket, mint te voltál, megpróbáljam megmenteni, ha már téged sajnos nem tudtak… nagyon szeretlek.

Ahogy korábbi cikkünkben Kereskedő Emőke teológus, szociális lelki gondozó, veszteség- és gyászfeldolgozó módszer specialista is elmondta: a kimondatlan szavak, elfojtott érzések gyakran hosszú évek múltán is velünk maradnak. A gyász nem múlik el az idővel – ha nem kap figyelmet, bennünk él tovább. Épp ezért fontos, hogy ezek az üzenetek, bármilyen rövidek vagy fájdalmasak is, megszülessenek. A kimondás, az emlékezés maga is gyógyulás.