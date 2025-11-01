Jelmezben, töklámpásokkal és persze csokigyűjtő zacskókkal, zsákokkal felszerelkezve járt házról házra a menet a faluban. Mindenhol, ahol fogadták a csapatot, a következő rigmust mondták el a gyerekek: „Tök, tök, sárga tök, jobb lesz, hogyha kijöttök! Cukrot, csokit mi is várunk, házról házra körbejárunk.” Majd még hangosabban kiabálták: „Csokit vagy csalunk!” Kovácsné Nagy Nikoletta főszervezőtől megtudtuk, hogy először 2021-ben tartották meg a rendezvényt, és már akkor is nagy sikert aratott a résztvevők körében.

Forrás: A szervezők

Idén is több mint tíz kilométert gyalogoltak a faluban, és az előzetesen megtervezett útvonalon szó szerint házról házra mentek, ahol fogadták őket, és az apró és nagyobb gyerekek különféle édességet, finomságot, esetenként frissítő innivalót kaptak. A gyerekek, de még a szülők is nagyon élvezték a mókát, lelkesen szavalták a versikét, és előfordult olyan szakasz, hogy több mint háromszázan vonultak, megtöltötték például a teljes Arany János utcát. A menet biztonságát végig a helyi polgárőrök felügyelték.

Forrás: A szervezők

Persze nem mindenki teljesítette a teljes útvonalat, ami a község legtávolabbi pontjától indult, és a végén a Hősök terén álló népszerű büfékocsihoz érkezett, melynek tulajdonosai, Bélley Anita és Bíró István minden közösségi rendezvény lelkes támogatói. Ahogyan hallottuk, a gyerekeket fogadó családok szépen feldíszítették a házukat, és a menet tagjai is kitettek magukért, szuper rémisztő jelmezeket öltöttek. Az egyik kisgyerek félelmetes kaszával jelent meg, a másik szellem- vagy csontvázruhába bújt, a harmadik varázsköpenyt viselt, a negyedik kezében lámpás pislákolt. De a hangjuk mindent fölülírt, és ennek hallatán bőven került a kosárkákba, kis vödrökbe, feneketlennek tűnő zsákocskákba édesség. Csokit vagy csalunk! Lehetetlen ellenállni a felszólításnak. Ahogyan a folytatás is biztos: jövőre – miként Nikoletta megjegyezte – mindenképpen újra megszervezik a programot, ugyanis a sok mosolyért, nevetésért, csillogó szempárokért megéri fáradozni.