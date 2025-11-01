november 1., szombat

Marianna névnap

12°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Maskara, máglya, borzasztó süti

40 perce

Halloween-i édességgyűjtő túra Úrhidán

Címkék#cukorka#lámpás#halloween

Rémisztő figurák, sejtelmes fények – a halloween-i felvonulás Úrhida utcáin haladt. A gyerkőcök egyik csoportját (6 éves korig) Hegyesi Lászlóné, Pleva Zsuzsi és Floch Judit terelgette, míg a másik csoportot (7 éves kortól) Mátyásné Minárovits Dóri és Boros Timi. Az aprónép örömmel kérdezte az egyes megálló pontoknál: „Csokit vagy csínyt?” A történeti hűség kedvéért azért hozzátesszük: a cukorkának is nagy keletje volt…

V. Varga József

A hagyományos felvonulás végén a „népek” (vagy kétszázan, kicsik és nagyok) máglyát gyújtottak a Szabadidőparkban, jól fogyott a tea, a forralt bor. A rémisztő sütik versenye mindent vitt.

„Ha elég bátor vagy, édességet is kaphatsz!”
Forrás: Közösségi ház

Az alkalmi sütik megmérettetésében Moharosné Németh Viktória Halotti Sír tortája vitte a pálmát, megelőzve Vargáné Kiss Kitti fehércsokis halálfej formájú „édességét” és a Horror Group pókhálós brownie „finomságát”.

A hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között. Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek. A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, s mára az egész világon elterjedt. Hazánkban is divattá vált a mindenszenteket megelőző nap bulizós, játékos hangulata, főleg a gyerekek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy boszorkányos és ijesztő ruhákat öltsenek, kivájt tökökből lámpásokat készítsenek, de a felnőttek sem mennek a szomszédba egy kis bolondságért.

Forrás: Közösségi ház

„Ahogy leszáll az este, a levegő megváltozik. A szél susog valamit a fák között, a kivájt tökök vigyorognak az ablakokban, és mintha maga az éjszaka is várná, hogy végre történjen valami. Mert halloween van – az a nap, amikor a valóság és a képzelet közötti határ elmosódik, mint a pára a hűvös ablaküvegen.

Az utcákon fekete palástok suhogása, csörgő cukorkák, és apró lámpások fénye kíséri a gyerekek kacaját. A házak előtt boszorkányok cserélnek recepteket, vámpírok pózolnak szelfire, és egy zombinak öltözött nagymama osztogat gumicukrot – mert miért is ne?

(Galéria a képre kattintva!)

Halloween-i édességgyűjtő túra Úrhidán

Fotók: Közösségi ház

Úrhida ilyenkor más. A szokásos zajok helyét halk dobbanások veszik át – talán csak a szíved dobog így, vagy valami »más« is? Ki tudja.

A cukrászdában fekete macskás sütemények sorakoznak, a pizzériában „bűvös pizza” a napi ajánlat, és a parkban néhány bátor lélek suttogva mesél szellemtörténeteket, miközben a fák árnyéka lassan összenő körülöttük” – osztotta meg gondolatait lapunkkal „Szandi boszi”, azaz Kissné Müller Alexandra fő hopmester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu