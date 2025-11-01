Halloween-i édességgyűjtő túra Úrhidán

A hagyományos felvonulás végén a „népek” (vagy kétszázan, kicsik és nagyok) máglyát gyújtottak a Szabadidőparkban, jól fogyott a tea, a forralt bor. A rémisztő sütik versenye mindent vitt.

„Ha elég bátor vagy, édességet is kaphatsz!”

Forrás: Közösségi ház

Az alkalmi sütik megmérettetésében Moharosné Németh Viktória Halotti Sír tortája vitte a pálmát, megelőzve Vargáné Kiss Kitti fehércsokis halálfej formájú „édességét” és a Horror Group pókhálós brownie „finomságát”.

A hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között. Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek. A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, s mára az egész világon elterjedt. Hazánkban is divattá vált a mindenszenteket megelőző nap bulizós, játékos hangulata, főleg a gyerekek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy boszorkányos és ijesztő ruhákat öltsenek, kivájt tökökből lámpásokat készítsenek, de a felnőttek sem mennek a szomszédba egy kis bolondságért.

Forrás: Közösségi ház

„Ahogy leszáll az este, a levegő megváltozik. A szél susog valamit a fák között, a kivájt tökök vigyorognak az ablakokban, és mintha maga az éjszaka is várná, hogy végre történjen valami. Mert halloween van – az a nap, amikor a valóság és a képzelet közötti határ elmosódik, mint a pára a hűvös ablaküvegen.

Az utcákon fekete palástok suhogása, csörgő cukorkák, és apró lámpások fénye kíséri a gyerekek kacaját. A házak előtt boszorkányok cserélnek recepteket, vámpírok pózolnak szelfire, és egy zombinak öltözött nagymama osztogat gumicukrot – mert miért is ne?

(Galéria a képre kattintva!)