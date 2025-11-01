54 perce
Halloween-i édességgyűjtő túra Úrhidán
Rémisztő figurák, sejtelmes fények – a halloween-i felvonulás Úrhida utcáin haladt. A gyerkőcök egyik csoportját (6 éves korig) Hegyesi Lászlóné, Pleva Zsuzsi és Floch Judit terelgette, míg a másik csoportot (7 éves kortól) Mátyásné Minárovits Dóri és Boros Timi. Az aprónép örömmel kérdezte az egyes megálló pontoknál: „Csokit vagy csínyt?” A történeti hűség kedvéért azért hozzátesszük: a cukorkának is nagy keletje volt…
A hagyományos felvonulás végén a „népek” (vagy kétszázan, kicsik és nagyok) máglyát gyújtottak a Szabadidőparkban, jól fogyott a tea, a forralt bor. A rémisztő sütik versenye mindent vitt.
Az alkalmi sütik megmérettetésében Moharosné Németh Viktória Halotti Sír tortája vitte a pálmát, megelőzve Vargáné Kiss Kitti fehércsokis halálfej formájú „édességét” és a Horror Group pókhálós brownie „finomságát”.
A hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között. Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek. A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, s mára az egész világon elterjedt. Hazánkban is divattá vált a mindenszenteket megelőző nap bulizós, játékos hangulata, főleg a gyerekek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy boszorkányos és ijesztő ruhákat öltsenek, kivájt tökökből lámpásokat készítsenek, de a felnőttek sem mennek a szomszédba egy kis bolondságért.
„Ahogy leszáll az este, a levegő megváltozik. A szél susog valamit a fák között, a kivájt tökök vigyorognak az ablakokban, és mintha maga az éjszaka is várná, hogy végre történjen valami. Mert halloween van – az a nap, amikor a valóság és a képzelet közötti határ elmosódik, mint a pára a hűvös ablaküvegen.
Az utcákon fekete palástok suhogása, csörgő cukorkák, és apró lámpások fénye kíséri a gyerekek kacaját. A házak előtt boszorkányok cserélnek recepteket, vámpírok pózolnak szelfire, és egy zombinak öltözött nagymama osztogat gumicukrot – mert miért is ne?
(Galéria a képre kattintva!)
Halloween-i édességgyűjtő túra ÚrhidánFotók: Közösségi ház
Úrhida ilyenkor más. A szokásos zajok helyét halk dobbanások veszik át – talán csak a szíved dobog így, vagy valami »más« is? Ki tudja.
A cukrászdában fekete macskás sütemények sorakoznak, a pizzériában „bűvös pizza” a napi ajánlat, és a parkban néhány bátor lélek suttogva mesél szellemtörténeteket, miközben a fák árnyéka lassan összenő körülöttük” – osztotta meg gondolatait lapunkkal „Szandi boszi”, azaz Kissné Müller Alexandra fő hopmester.
Hátborzongató történet az egykor élt Tokaji Rebekáról, az elátkozott enyingi lányról
Csokit vagy csalunk – ezúttal kutyás verzióban