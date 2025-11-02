48 perce
Együtt lenni a kimondhatatlan fájdalommal (videó)
Mi történik, ha egy család élete egy pillanat alatt megváltozik? Amikor kiderül, hogy a közös idő véges, a jövő helyett a jelen válik mindennél fontosabbá? A törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Házban minden nap olyan családtagokat támogatnak, akik kimondhatatlan fájdalommal néznek szembe. Mégis a szeretet, az ölelés, egy közös mese – ezek a pillanatok segítenek élni, búcsúzni, méltósággal szeretni.
A legnehezebb napokban is lehet találni valamit, amiért érdemes hálát adni: egy ölelést, egy tekintetet, egy közös emléket
A Tábitha Gyermekhospice Ház 2011 szeptemberében nyitotta meg kapuit Törökbálinton, az egészségügyi intézmény 24 éves korig ingyenesen támogatja a betegeket és családtagjaikat, jelentős szerepet vállalva a halálos, vagy életet korlátozó betegségben szenvedő gyermekeknek nyújtott segítségben. Az alapítás óta eltelt esztendők alatt a házban ápolt betegek diagnózisainak mintegy egyharmada onkológiai, kétharmada más betegségekre utalt. Tapasztalt, felkészült szakmai stáb dolgozik azért, hogy összehangolt csapatmunkával sokrétű ellátást nyújtsanak az életet veszélyeztető, életet rövidítő betegségekben szenvedő gyermekek részére. A közmédia karácsonyi adománygyűjtő kampányának köszönhetően – amelyhez még az amerikai filmsztár, Chuck Norris is csatlakozott – jelenleg nagy munka folyik, hiszen épül az új ház, átadásának időpontját már tervezni lehet.
A világhírű, mélyen hívő színész tavaly a Duna TV Facebook-oldalán megjelent videóüzenetben támogatta a gyermekhospice házért szervezett jótékonysági programot:
– A hozzátartozókkal is törődnünk kell, anélkül nem megy, ez a munkánk fontos része – állítja Benyó Gábor, az egészségügyi intézmény orvosigazgatója. – Fel kell készítenünk a hozzátartozókat a beteg elvesztésére, el kell mondani nekik, mit kell tenniük közvetlenül a halál után. Azért is nehéz a feladatunk, mert mi soha nem csak azzal a beteggel foglalkozunk, aki nálunk van, hanem a családtagokkal is: ebben sokszor segít a pszichológus és a szakápoló. Az emberek általában félnek a haláltól, mert meghalni csak egyszer lehet, és nyilván az ismeretlentől jobban félünk.
Benyó Gábor arról beszél, hogy amikor egy négy-, ötéves gyermek az élete vége felé tart, nem a halálról gondolkodik. Nincs még jövőképe, vagy nem ugyanolyan, mint a felnőtteké. Nehéz azt mondani, hogy akkor is szedjen gyógyszert, ha nagyon rossz az íze, mert jobban lesz tőle. Ezt nem érti. Ő azt mondja, nem veszi be a gyógyszert, mert nem törődik azzal, mi lesz később. Nyilván ez a viselkedés sok esetben a gyermek életvégi gondolataira is igaz, hiszen a mának él, nincs oka félni, nincs tapasztalása az elmúlásról, nincs haláltudata. A gyermek a jelenben mesél és játszik, és ez így van jól. A baj ott kezdődik, amikor ezt az önfeledtséget túl hamar elveszíti. A gyermek általában a környezete miatt kezd el gondolkodni a halálról, akkor, amikor még nem kellene.
– Szerencsére sokan, magánemberek és cégvezetők döntenek úgy, hogy segítenek, egy számukra fontos ügyet támogatva – folytatja Benyó Gábor. – A Tábitha Gyermekhospice Ház működésének több mint hetvenöt százalékát adományokból fedezzük. A mi feladatunk az, hogy a legnehezebb élethelyzetben lévő gyermekeknek és családjaiknak biztonságot, szeretetet, megértést és méltóságot adjunk. De ehhez folyamatosan szükség van támogatókra és önkéntesekre.
A Tábitha-házban sok rajzot őriznek, ezek a szeretetről, az összetartozásról és a hiányról mesélnek – arról, amit sokszor szavakkal nehéz kifejezni. Huni és Lencsi ikertestvérek voltak, Huni egy év aktív kezelés után ment el örökre, otthona melegségében és szülei társaságában, békésen, fájdalmak nélkül. Nézem az alkotó, Lencsi rajzát, aki jelenleg második osztályos. Elszorul a szívem, de tudom, hogy a testvérek rajzai segítenek abban, hogy az emlékek megmaradjanak, a szeretet pedig tovább éljen csendben, színekben, vonalakban.
– Mi történik, ha egy család élete egy pillanat alatt megváltozik, amikor kiderül, hogy a közös idő véges, a jövő már nem a reményekről, hanem a pillanatok megéléséről szól? – teszi fel a kérdést Teslér Judit, az ország egyetlen gyermekhospice házának kommunikációs felelőse. – A Tábitha- házban nap mint nap találkozunk ezekkel a családokkal. Látjuk, hogy a fájdalom mellett ott van az ölelés, a közös mese, egy utolsó kézfogás csendje. Látjuk, hogy a búcsúzás nemcsak az elmúlásról, hanem a szeretetteljes, méltó életről is szól. Sokan félnek erről a világról beszélni, pedig az érintett családok nem sajnálatra vágynak, hanem megértésre, figyelemre és támogatásra. Ezért rendezzük meg rendszeresen érzékenyítő napunkat.
Egy másik rajzot nézek, amelyen az egyik gyermek kerekesszékben ül. Dani, a beteg Gergő testvérének története is jellemző, aki korábban egyszer így mesélt Juditnak:
Gergő mentesítésre szokott menni táborozni – mi így hívjuk – a Tábitha-házba. Mi addig tudunk anyáékkal kirándulni, utazni, mozizni, minden olyasmit, amit Gergővel nem tudunk. Ilyenkor anya és apa csak az enyém. Én nagyon szeretek Gergővel birkózni és labdázni, vagy csak telefonozni, mikor Gergőnek képeket, videókat mutatok.
Aztán ott egy másik rajz, egy másik Tábitha-testvér, a 10 éves Szonja, aki 2024 decemberében veszítette el a kisöccsét, Márkot, akinél 4 és fél éves korában középvonali diffúz glióma agydaganatot diagnosztizáltak. Négy hónap leforgása alatt hirtelen állapotromlás következtében költözött el tőlünk az örök életbe. Szonja és Márk igazi testvéri szeretetben élték az életüket.
– Minden évben, október második péntekén világszerte kalapot emelünk a gyermekhospice és palliatív ellátás világnapján azokért a gyermekekért, családokért és szakemberekért, akik minden nap megtapasztalják, milyen törékeny és mégis milyen végtelenül értékes az élet – emeli ki Benyó Gábor. – A hospice nem a halálról szól. A hospice az életről szól, arról, hogy az utolsó pillanatok is telhetnek szeretetben, nevetésben, méltóságban. A Tábitha-házban naponta látjuk, hogy a szeretet ereje képes enyhíteni a fájdalmat, megnyugtatni a lelket, békét adni az útra indulónak és az itt maradóknak egyaránt. Arra is emlékeztetnünk kell, hogy a hospice ellátás minden arra rászoruló gyermeknek jár. Ezért idén egy egész héten át erre hívtuk fel a figyelmet történeteken, gondolatokon, és a Tábitha csapat tagjain keresztül, akik szívvel, szakértelemmel és emberséggel kísérik a családokat. Kalapot emelünk minden gyermekért, minden családért, minden pillanatért, amit megélni ajándék.
A 6 éves Kinga testvére, Krisztián az úgynevezett mentesítő szolgáltatásnak köszönhetően rendszeresen tölt hosszabb-rövidebb időt a Tábitha-házban. Kinga egyik legkedvesebb emléke – amit rajzban is megörökített – a Tábitha jótékonysági focikupához kötődik. Azon a napon önfeledten játszott az egyik állatjelmezes, majomnak öltözött animátorral, és nevetése messze visszhangzott a pálya szélén. A nap végén a tombolán is szerencséje volt, hiszen belépőket nyert a Fővárosi Nagycirkusz téli előadására és a Budapest Óriáskerékre: ezek az apró csodák sokáig megmaradtak Kinga szívében. Az ő rajza az ajtó előtt hűségesen ücsörgő „cuki fekete cicát” ábrázolja, akit Kinga annyira megszeretett, hogy legszívesebben hazavinné. Az a rajz a gyermeki szeretet és gondoskodás finom lenyomata, azt mutatja, ahogyan egy kislány a ház melegét és biztonságát a saját kis világába szeretné zárni.
Gyermekhospice – szeretet és együttérzés
– A hospice ellátás során sokszor nem a szavak gyógyítanak, hanem a csend – szögezi le Teslér Judit. – A pillanat, amikor ott ülünk valaki mellett és csak együtt vagyunk a kimondhatatlannal. Itt minden érzésnek helye van. A félelemnek, a haragnak, a sírásnak és a mosolynak is. Mindig szívesen látjuk azokat az önkénteseket, akik szeretnék jobban megérteni ezt a világot, és szeretnének egyszer talán itt lenni valakinek. Mi nem válaszokat adunk, csak teret, ahol biztonságban lehet az, ami fáj. Mert a hospice arról is szól, hogy nem kell mindig erősnek lenni, hogy az elengedés nem feladás, hanem a szeretet legmélyebb formája. És arról, hogy még a legnehezebb napokban is lehet találni valamit, amiért érdemes hálát adni: egy ölelést, egy tekintetet, egy közös emléket. Mert a hospice-ban a lélekhez ugyanúgy odafordulunk, mint a testhez.
