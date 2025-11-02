Együtt lenni a kimondhatatlan fájdalommal (videó)

A Tábitha Gyermekhospice Ház 2011 szeptemberében nyitotta meg kapuit Törökbálinton, az egészségügyi intézmény 24 éves korig ingyenesen támogatja a betegeket és családtagjaikat, jelentős szerepet vállalva a halálos, vagy életet korlátozó betegségben szenvedő gyermekeknek nyújtott segítségben. Az alapítás óta eltelt esztendők alatt a házban ápolt betegek diagnózisainak mintegy egyharmada onkológiai, kétharmada más betegségekre utalt. Tapasztalt, felkészült szakmai stáb dolgozik azért, hogy összehangolt csapatmunkával sokrétű ellátást nyújtsanak az életet veszélyeztető, életet rövidítő betegségekben szenvedő gyermekek részére. A közmédia karácsonyi adománygyűjtő kampányának köszönhetően – amelyhez még az amerikai filmsztár, Chuck Norris is csatlakozott – jelenleg nagy munka folyik, hiszen épül az új ház, átadásának időpontját már tervezni lehet.

Chuck Norris 2018-ban a 30 éve Fejér vármegyében alapított Baptista Szeretetszolgálat meghívására személyesen is hazánkban járt, részt vett a karácsonyi Cipősdoboz kampányban. A mélyen hívő világhírű filmsztár tavaly a gyermekhospice házért indult jótékonysági programot támogatta, egy videót küldött az adománygyűjtés érdekében:

– A hozzátartozókkal is törődnünk kell, anélkül nem megy, ez a munkánk fontos része – állítja Benyó Gábor, az egészségügyi intézmény orvosigazgatója. – Fel kell készítenünk a hozzátartozókat a beteg elvesztésére, el kell mondani nekik, mit kell tenniük közvetlenül a halál után. Azért is nehéz a feladatunk, mert mi soha nem csak azzal a beteggel foglalkozunk, aki nálunk van, hanem a családtagokkal is: ebben sokszor segít a pszichológus és a szakápoló. Az emberek általában félnek a haláltól, mert meghalni csak egyszer lehet, és nyilván az ismeretlentől jobban félünk.

A legnehezebb napokban is lehet találni valamit, amiért érdemes hálát adni: egy ölelést, egy tekintetet, egy közös emléket

Benyó Gábor arról beszél, hogy amikor egy négy-, ötéves gyermek az élete vége felé tart, nem a halálról gondolkodik. Nincs még jövőképe, vagy nem ugyanolyan, mint a felnőtteké. Nehéz azt mondani, hogy akkor is szedjen gyógyszert, ha nagyon rossz az íze, mert jobban lesz tőle. Ezt nem érti. Ő azt mondja, nem veszi be a gyógyszert, mert nem törődik azzal, mi lesz később. Nyilván ez a viselkedés sok esetben a gyermek életvégi gondolataira is igaz, hiszen a mának él, nincs oka félni, nincs tapasztalása az elmúlásról, nincs haláltudata. A gyermek a jelenben mesél és játszik, és ez így van jól. A baj ott kezdődik, amikor ezt az önfeledtséget túl hamar elveszíti. A gyermek általában a környezete miatt kezd el gondolkodni a halálról, akkor, amikor még nem kellene.