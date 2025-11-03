Gyász: Elhunyt a legendás iskolaigazgató, sokan siratják

A sport, a mozgás végig kísérte egész életét. Szabadidejében kerékpáros túrákat szervezett a gyerekeknek, létrehozta a városi kispályás futball bajnokságot, s hathatósan segített a bicskei teniszélet beindításában. Egyéni teljesítményei közül kiemelkedő a maratoni táv lefutása illetve a 100 km-es túra kerékpárverseny első helyezése. Fontos volt számára a gyerekek nyári táboroztatása Zánkán, sokat segítette a tábor fejlesztését és működtetését. Nagy szerencsémre, volt lehetőségem táborozni vele és Fenyvesi Endréné Éva nénivel, ami felejthetetlen élményt jelentett. Nyugodj békében, Endre bácsi!