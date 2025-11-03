29 perce
Gyász: Elhunyt a legendás iskolaigazgató, sokan siratják
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 85. évében elhunyt Fenyvesi Endre, az 1. Sz. Általános Iskola egykori igazgatója. Bálint Istvánné polgármestere a szomorú hír közlésekor Bicske város emblematikus alakjának nevezte a pedagógust, osztozik a család gyászában.
Elhunyt Fejér vármegye egyik egyik kedvenc iskolaigazgatója, sportembere.
Fenyvesi Endre (1941-2025) emlékét Bicske városa és mindazok őrzik, akik ismerték és tisztelték a pedagógust és sportembert – írta Facebook-bejegyzésében a polgármester. Bálint Istvánné posztjában röviden bemutatta a pedagógus, iskolaigazgató életpályáját, a településhez fűződő kötelékét és azt az elhivatottságot, amely példaként állhat a következő generáció előtt. Feleségével, Éva nénivel 55 éven át éltek boldog házasságban, és 1973-ban költöztek Bicskére, miközben életét a fiatalok szellemi és testi nevelésének szentelte.
Megható sorok a gyászban
A sport, a mozgás végig kísérte egész életét. Szabadidejében kerékpáros túrákat szervezett a gyerekeknek, létrehozta a városi kispályás futball bajnokságot, s hathatósan segített a bicskei teniszélet beindításában. Egyéni teljesítményei közül kiemelkedő a maratoni táv lefutása illetve a 100 km-es túra kerékpárverseny első helyezése. Fontos volt számára a gyerekek nyári táboroztatása Zánkán, sokat segítette a tábor fejlesztését és működtetését. Nagy szerencsémre, volt lehetőségem táborozni vele és Fenyvesi Endréné Éva nénivel, ami felejthetetlen élményt jelentett. Nyugodj békében, Endre bácsi!
– olvasható a bejegyzésében.