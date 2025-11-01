Szembenézés az elkerülhetetlennel

− A Kapcsolat központban meghirdettük nemrégiben ezt a „szolgáltatást”, s igyekszem én magam fogadni és segíteni a gyászban, veszteségben elakadót, ha igényli – mondja Szabó Ágnes. Nem kell érte fizetni, ezt muszáj leírnunk, hiszen léteznek borsos áron terápiák, s ez nem bírálat. - A halál manapság egyre inkább elhárított, elfojtott területre száműzött tény, ami pedig az utolsó évtizedekig az élet részeként kezelt egyértelműség volt. A gyerekek előtt is titkolózunk, az időseket nem engedjük beszélni az esetleges végrendelkezéséről, vagy inkább a végső kívánságáról – sorolja a legkézenfekvőbb jelenségeket.

− Ha bejön hozzám valaki a veszteségével, fájdalmával, nincs időkorlát a beszélgetésben. Másfél-két óra alatt pedig annyi minden szóba kerül, ami a kibeszéléstől is segíthet. Nekem az az öröm, ha másként távozik az illető, kicsit feloldódva, megkönnyebbülve. A teljes elfogadás, a titoktartás és minősítés-mentesség az alap. Persze hosszú az út, mindenkinek mással kell megküzdenie. Más egy idős hozzátartozó elveszítése, mindig dráma a gyermekhalál, a házasságok is mind különböznek egymástól, tehát a házastárs halála is annyiféleképpen érinti az itt maradottat. Még a bántalmazó kapcsolat után is különös a feldolgozás a végül elhalt bántalmazó távozása után. Mindig megkérdezem a gyászolótól, hogy mit gondol, hol lehet a hozzátartozója a halál után? S a válasz határozza meg a beszélgetés folytatását. Nekem a legjobban fedi a lényeget Elisabeth Kübler-Ross pszichiáter és hospice-szakértő lírai mondata a halálról. „A halállal itt hagyjuk hernyó testünket, a lelkünk pillangóként él tovább valahol.”