Egy haláleset feldolgozása nem felejtés, hanem béke − beszélgetés a szakértővel
A Halottak napja a csendes megemlékezés ideje. Gyertyák és mécsesek fénye világítja meg a temetők ösvényeit, virágok díszítik a sírokat, és egy pillanatra lelassul az élet. Ilyenkor szinte mindannyian megállunk rövidebb és hosszabb időre, vagy talán csak egy percre, hogy megemlékezzünk azokra, akiket szerettünk, de már nem lehetnek velünk.
Sokan azonban ilyenkor nem csak emlékeznek, hanem évek, akár évtizedek óta hordozott, feldolgozatlan érzésekkel is szembesülnek. A gyász ugyanis nem múlik el attól, hogy az idő telik – ha nem kap figyelmet, akkor bennünk él tovább, csendesen, de hatással lehet életünkre is. Erről beszélt a FEOL-nak Kereskedő Emőke teológus, szociális lelki gondozó, veszteség- és gyászfeldolgozó módszer specialista.
– Tapasztalataim szerint nagyon sokan nem tudatosan dolgozzák fel a veszteséget, hanem csak „félreteszik” azt – mondta Kereskedő Emőke. – A mindennapok sodrása, a családért és a munkában való helytállás gyakran nem hagy időt és teret arra, hogy megéljük a fájdalmat. Így a kimondatlan mondatok, elfojtott érzések és megválaszolatlan kérdések csendben velünk maradnak, és hosszú távon akár testi tünetekben, kapcsolati nehézségekben vagy állandó belső feszültségben is megmutatkozhatnak. Halottak napján ezek az érzések gyakran felszínre törnek. A gyertyák fénye, a temetők atmoszférája, az évfordulók mind felidézik a múltat. Ez nem a gyengeség jele, hanem annak bizonyítéka, hogy a kapcsolat fontos volt, és a gyász még munkál bennünk.
A szakember felidézte, hogy a közelmúltban meghalt egy barátja édesanyja, aki külföldön született, de azt kérte a fiától élete végén, hogy hamvait a szülőfalujához közel, egy folyóban szórja szét. Segített teljesíteni ezt a végakaratot. Amikor ott állt a lassan folyó víz mellett szótlanul csak a víz halk csobogását hallgatva, barátja egyszer csak megszólalt:
„Ha emlékezni akarok rá, ide kell jönnöm.”
– A gyászoló emberben gyakran összefonódik a hely, az emlék és az érzelem – folytatta Kereskedő Emőke. – Ha valaki visszajár a temetés vagy a búcsúzás helyszínére, az is egyfajta kapcsolat az elhunyttal, a gyász fizikai kifejezése. A hely ilyenkor szimbolikus hidat képezhet az élő és az elhunyt között. Az ember ott érzi közelebb magához azt, akit elvesztett, és sokszor mélyebben megéli az emlékezést, mint ha egy távoli szobából idézné azt fel. Sokan úgy érzik, ha nem tudnak ellátogatni a sírhoz, hogy nem emlékeztek tisztelettel. Pedig az emlékezés helye bárhol lehet: egy gyertyafényes szobában, egy régi fénykép fölött, vagy akár egy csendes séta közben. A lényeg az, hogy teret adjunk az érzéseinknek – ott és úgy, ahogyan az nekünk hiteles. A feldolgozás nem felejtés, hanem béke.
A gyász feldolgozása nem azt jelenti, hogy elfelejtjük az elhunytat, szögezte le a specialista. Sokkal inkább érzelmileg zárjuk le a kimondatlan részeket és megteremtjük annak lehetőségét, hogy a szeretett személy emléke ne fájdalomként, hanem erőforrásként legyen jelen az életünkben. A veszteség nem múlik el, de megtanulhatunk vele együtt élni, és új jelentést adni a hiánynak.
– Ez a folyamat időt, figyelmet és gyakran segítséget igényel. A gyász elszigetelhet, de az emlékezés közösségi ereje enyhítheti a terheket. Ha megosztjuk egymással a történeteinket, ha együtt nevetünk és sírunk, az segít beépíteni a veszteséget az életünk folyamatába. A Halottak napja remek alkalom lehet arra, hogy családtagjainkkal vagy barátainkkal közösen emlékezzünk – akár új, saját emlékezési szokásokat teremtve. És talán az is segít a veszteségeink feldolgozásában, ha elfogadjuk, hogy a földi élet véges. Akár hitből, akár belső bölcsességből fakad ez a felismerés, megváltoztatja a jelenhez való kapcsolatunkat. Aki szembenéz az elmúlással, gyakran teljesebb életet él: nem halogat, könnyebben mondja ki azt, ami fontos. A halandóság tudata – bármilyen nehéz – közelebb visz ahhoz, hogy értékelni tudjuk mindazt, amely még velünk van. A Halottak napja nem csupán a múltba nézés alkalma, hanem lehetőséget ad arra is, hogy tudatosan kapcsolódjunk a gyászunkhoz. Mondjuk ki, amit eddig magunkban tartottunk, hogy elkezdődhessen egy feldolgozási folyamat, amely békét hozhat. Mert a gyász – ha teret kap – nem elviselhetetlen teher, hanem átalakulhat szeretetté, amely elkísér bennünket további életünk során.
Néhány segítő gondolat a gyász feldolgozásához
Adjon nevet az érzéseinek, ne próbálja elnyomni a fájdalmat, a dühöt vagy a hiányt – ha meg tudja fogalmazni, amit érez, azzal máris elindul a feldolgozás útján. Engedje, hogy az élet lassan visszatérjen: a gyász nem csak veszteség, hanem átalakulás is. Ha megengedi magának, hogy apránként újra örömöt érezzen, az nem árulás, hanem a szeretet természetes folytatása. Kérjen segítséget, ha elakad, mert a gyász egyéni út, de nem kell egyedül végig járni. Egy biztonságos térben kimondani a kimondatlant sokszor felszabadítóbb, mint hinnénk.
