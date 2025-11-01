Egy haláleset feldolgozása nem felejtés, hanem béke − beszélgetés a szakértővel

Sokan azonban ilyenkor nem csak emlékeznek, hanem évek, akár évtizedek óta hordozott, feldolgozatlan érzésekkel is szembesülnek. A gyász ugyanis nem múlik el attól, hogy az idő telik – ha nem kap figyelmet, akkor bennünk él tovább, csendesen, de hatással lehet életünkre is. Erről beszélt a FEOL-nak Kereskedő Emőke teológus, szociális lelki gondozó, veszteség- és gyászfeldolgozó módszer specialista.

Gyász feldolgozása: Megteremthetjük annak lehetőségét, hogy a szeretett személy emléke ne fájdalomként, hanem erőforrásként legyen jelen az életünkben, mondta Kereskedő Emőke

– Tapasztalataim szerint nagyon sokan nem tudatosan dolgozzák fel a veszteséget, hanem csak „félreteszik” azt – mondta Kereskedő Emőke. – A mindennapok sodrása, a családért és a munkában való helytállás gyakran nem hagy időt és teret arra, hogy megéljük a fájdalmat. Így a kimondatlan mondatok, elfojtott érzések és megválaszolatlan kérdések csendben velünk maradnak, és hosszú távon akár testi tünetekben, kapcsolati nehézségekben vagy állandó belső feszültségben is megmutatkozhatnak. Halottak napján ezek az érzések gyakran felszínre törnek. A gyertyák fénye, a temetők atmoszférája, az évfordulók mind felidézik a múltat. Ez nem a gyengeség jele, hanem annak bizonyítéka, hogy a kapcsolat fontos volt, és a gyász még munkál bennünk.