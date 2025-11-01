Elhunyt Kolumbán Ottilia, Baracska szeretett háziorvosa

A gyászhírt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán, megható sorokkal búcsúzva attól az embertől, akinek neve és hivatása egybeforrt a községgel.

Forrás: Tesely Zoltán Facebook oldala

„Ő nem csupán orvos volt Baracskán, hanem igazi hivatásának élő, szeretetteljes szolgálója. Egy olyan ember, aki mindig ott volt, amikor szükség volt rá — aki figyelt, aki meghallgatott, és aki segített, akár nappal, akár éjjel jött a hívás” – írta Tessely Zoltán.

Dr. Kolumbán Ottilia évtizedeken át látta el Baracska lakóit, sokak számára nemcsak háziorvosként, hanem bizalmasként, támaszként is jelen volt a mindennapokban. A településen mindenki ismerte és tisztelte őt közvetlenségéért, emberségéért, a betegek iránti végtelen türelméért és odaadásáért.

A képviselő szavai szerint élete a szolgálatról szólt: „a közösség, a hivatás, a szeretet szolgálatáról”. Baracska számára nem csupán munkahely volt, hanem otthon, ahol gyógyított, élt és példát mutatott.

A doktornőt szeretettel és hálával őrzi majd az egész község emlékezete.

Isten nyugosztalja, doktornő!