1 órája
Elhallgatott sorsok: a bakonycsernyei férfi, aki visszatért a Gulágról
A történelemben minden mindennel összefügg, az eseményeknek mindig van oka és előzménye. Az 1956. november negyedikén történt szovjet támadásnak a forradalom és szabadságharc, annak pedig a szörnyű és kegyetlen kommunista elnyomás ágyazott meg a magyar sorstragédiában. Erről beszélt a FEOL-nak Simek István, a vármegye történelmének jó ismerője, aki elsősorban a 20. század eseményeit igyekezett feldolgozni az utókor számára, főként a Bakony közelében lévő településekre helyezve figyelme fókuszát.
– Az 1956-os forradalom és szabadságharc kiváltó okait két csoportra bontanám – vélekedett Simek István bakonycsernyei helytörténész, kutató. – Az egyik fő ok a második világháború idején és később a Szovjetunióba került magyar katonák és civil személyek meghurcolása, megalázása és kivégzése, a másik a magyarországi lakosság kizsákmányolása és megfélemlítése, az alapvető emberi jogok sárba tiprása volt. Én a közelmúltban egy olyan munkába fogtam, amelynek során a Szovjetunióba hurcolt és fogva tartott több százezer magyar nő és férfi kegyetlen tragédiájáról szeretnék az utókor számára emlékeztetőt készíteni. Döbbenetes kép tárul elénk például a csőszpusztai ellenálló csoport egyes tagjainak sorsáról, Szovjetunióba való szállításukról és fogva tartásukról. Ennek érdekessége, hogy az ellenállási csoport a környező települések különböző korú férfi tagjaiból állt, olyanokból, akik nem akartak harcolni. Ennek volt tagja egy Szkok Pál nevű bakonycsernyei lakos is. Őt úgy megfenyegették a fogva tartói, hogy a családja egészen a közelmúltig semmit sem tudott a Gulágon töltött időről. A részletekre most derült fény.
Simek István felidézte számunkra a történelmi hátteret: 1945 után, a Benes-dekrétum időszakában sunyi, aljas módon – lakosságcserének feltüntetve – agitátor brigádok járták Magyarország szlovákok által is lakott községeit és településeit. Többek között Bakonycsernyére is eljutottak, ahol meg tudtak győzni körülbelül harminc magyar családot, mintegy kétszáz személyt arról, hogy települjenek át Csehszlovákiába, mert ott minden szép, jó és mindenki gazdag lesz, adnak földet, munkát, mindent. Ezekből az ígéretekből aztán nem valósult meg semmi.
– Ezek a családok a boldogulás reményében hagyták el az országot – folytatta Simek István. – Magyarok voltak, akik valamennyire tudtak szlovákul, de ők fütyültek a szlovákságra, csak jobban akartak élni, mert Magyarországon nagy volt a szegénység és a munkanélküliség. Még orvosok is járták a falvakat és azzal hitegették az embereket, hogy ingyenes egészségügyi ellátás jár mindenkinek, aki elhagyja Magyarországot. A mai napig a településeken élők egy része például Érsekújvár környékén magyar gyökerű, annak idején szlovák nyelvtudással asszimilálódott, és ma egyformán beszéli mindkét nyelvet.
Saját házából hurcolták a Gulágra
A helytörténész számára igazán akkor vált személyessé és izgalmassá a történet, amikor felkereste egy 1957-ben, már Csehszlovákiában született hölgy és arra kérte, derítse fel Bakonycsernyén, hol laktak a szülei és a nagyszülei.
– Az asszony édesapjának a második házasságából született az Érsekújvár közelében fekvő Udvardon. Kiderült, hogy apja, Szkok Pál a Gulágról szabadult 1953-ban, miután 1945 áprilisában a saját bakonycsernyei házából hurcolták el. Miért? A második világháborúban három hónapig tartottak a harcok Fejér vármegye területén, és Csőszpusztán is alakult egy németellenes Nemzeti Ellenállás elnevezésű szervezet, amelynek leszolgált katonák, leventék voltak a tagjai. Fegyveres tevékenységet nem végeztek, a környékbeli településekről, Dudarról, Bakonynánáról, Szápárról, Csetényről és Bakonycsernyéről verbuválódott a társaság. Amikor aztán a vidéken végigsepert a front és elültek a harcok, ők egyszerűen csak hazamentek. Valaki azonban a szovjeteknek besúgta, hogy létezett egy ilyen magyar nemzeti ellenálló szervezkedés, és akkor, annak ellenére, hogy németellenes szervezetről van szó, összegyűjtötték és elkezdték kiszállítani őket a Szovjetunióba.
Simek István meglepődve értesült arról, hogy édesapja még a saját lányának sem merte elmondani, hogy elhurcolása előtt létezett egy első felesége. A kutató azonban kiderítette, hogy valóban így történt, Szkok Pál és felesége 1943-ban esküdtek meg a bakonycsernyei evangélikus templomban.
– Miután 1945 áprilisában elvitték a Szovjetunióba, a feleségével elhitették, hogy meghalt. Így aztán az asszony újra férjhez ment és elköltözött Várpalotára. Amikor Szkok Pál visszatért a Gulágról, a szülei után ment Udvardra, mert ők is azok között voltak, akikkel elhitték a sok hazugságot és áttelepedtek Csehszlovákiába. Ott aztán Szkok Pál újra megnősült, és a második házasságából született az a lány, aki engem nemrégiben megkeresett. Nagyon örült, hogy sikerült tisztázni a múltat, hogy édesapja mit élt át Magyarországon és a Szovjetunióban. Annak idején az elköltözők megüresedett házait meg lehetett igényelni a helyi tanácsnál, meg is találtam, ki kapta meg Szkokék otthonát. A házat a kilencvenes években lebontották, ám az egykori térképeken szerepel.
Az 1922-ben Bakonycsernyén született Szkok Pál adatlapját nézem, amit Simek István talált meg. Még az azonosítószáma is szerepel a lapon: 314745. Egyértelműen magyar nemzetiségűként rögzítik, a fogságba esés helyét jelölő rovatban pedig csak annyi szerepel, hogy „letartóztatott”. Az időpont 1945. április 18., a hazakerülésének napja pedig 1953. november 25. – már a Sztálin halálát követő nagyon viszonylagos enyhülés időszaka ez. A szovjet Belügyminisztérium dubravai javító-munkatáborában töltötte a büntetését, amit bűn nélkül szabtak ki rá. Még annyi szerepel az adatlapon, hogy a jegyzőkönyv szerint Csap állomáson adták át a magyar kormány képviselőjének, egy Ladvánszky nevű rendőr őrnagynak. A Gulágon szörnyű dolgok történtek vele, és amikor visszaadták a magyar hatóságoknak, még akkor is úgy szerepelt a nyilvántartásban, hogy bűnös. Az ugyancsak bakonycsernyei Hegyi Imre is így járt, aki az 1848-as móri csatának volt a kutatója, őt 1948-ban tartóztatták le és hurcolták el. Az ő adatlapját is átnézem, 1955. november 20-án érkezett haza, „a Magyar Népköztársaság képviselőjének Pecze vezérőrnagynak Csap állomáson a paranccsal összhangban mint bűnöst” adták át.
– A második világháború végétől 1948-ig több százezer magyar polgári lakost hurcolt el ártatlanul a szovjet hatalom a Gulág- és Gupvi-lágerekbe – összegzett Simek István. – Bár a köznyelvben összemosódik a kettő, de lényeges különbség volt a Gulág- és Gupvi-lágerek között. Az Urálon túli ázsiai területeken lévő Gulág-lágerekbe koholt vádak alapján, bírósági ítélettel, hét-tizenegy évre kerültek a foglyok, a Gupvi-táborokba bírósági ítélet nélküli tömeges elhurcolás következtében, például etnikai tisztogatás által német származásúként vitték el az embereket. Ez utóbbit nevezték „málenkij robotnak”, és ott a fogság két-három évig tartott. Volt olyan csernyei, aki hadifogolyként került lágerbe, ám rabsága idején az egész családja átköltözött Csehszlovákiába. Előtte levelet írtak a szovjet parancsnokságra, hogy hajlandók áttelepülni, csak engedjék haza a fiúkat. Aztán mire hazatért a fogoly, már nem talált itthon senkit, de ő nem követte a többieket, hanem itthon maradt és megházasodott.
Szibériából és a Szovjetunió más részeiről 1953-ban és 1955-ben érkeztek haza azok a férfiak és nők, akik nem haltak meg a fagyos pokolban. Az ott szerzett fizikai sérülésekkel, betegségekkel és lelki traumákkal kellett élniük éveik hátralévő részében, amit súlyosbított, hogy a Kádár-rendszerben szenvedéstörténetükről egyáltalán nem beszélhettek. A „gulágos” foglyokat közvetlenül a magyar határ átlépése után megfenyegették, hogy senkinek sem beszélhetnek arról, ami velük történt a táborokban, különben családjukkal együtt visszakerülnek és soha nem térnek haza. Évekig megfigyelés alatt tartották őket, ezért sokan még családtagjaikkal sem osztották meg tragikus sorsuk eseményeit. Így tett a bakonycsernyei Szkok Pál is – történetét, személyes emlékeit magával vitte a sírba.
Bobory Zoltán:
1956. november 4. hajnalán…
Tíz éves voltam…
Négy órakor a belvárosi ház ablakai, falai
remegni kezdtek. Ólomcipős lábakkal
futni akartam a közeledő szörnyek elől,
amelyek végigdübörögtek a még szép
jövőről álmodó belváros házai között…
Kiáltani szerettem volna – ismered –,
hang nem jött ki a torkomon. Csend lett.
Felébredtem - rossz álom volt csupán…?
De apám szólt sürgetőn, öltözzetek!
S ekkor megszólaltak a tankágyúk.
Hét lövést számoltam meg. Hetet.
Kísérnek és kísértenek egy életen át,
ami nem elég kitörölni azt a fülemből.
Remegtek falak, ablakok, emberek -
a sötét lépcsőházban összesűrűsödött
a rémület, ahogy rohantunk a pincébe.
Nyirkos, sötét, mészszagú volt ott lent,
csak a lihegéseket lehetett hallani.
S egy anya-angyal szavait: ne félj!
A zsidó család érkezett le utoljára.
Nem értettem, miért zokognak hangosan.
Ma már értem. A szülők lelkében Auschwitz,
Birkenau borzalma varasodott örökre.
Megrettentek akkor is, amikor fejük
fölött szétdurrant egy villanykörte.
Egy léggömb, a munkásosztály ünnepén…
Ma már értem. Odavesztek gyermekeik.
Mikor feljöttünk a pincéből, a főutcán
a szétlőtt tiszti klubból magyar katonák
feltartott kézzel, libasorban vonultak;
barna, vastag zokniban, jéger alsóban.
Otthonjáró álmukból riadva…
Tisztek, csicskások, magyar honvédek.
Föltartott kézzel, megalázottan, értetlen –
hova tűntél forradalom angyala?
Mivé lett a tíz nap tüze, himnusza?
Tíz éves voltam. November 4-e volt.
Másnap az újságos marokszám osztogatott
a gyerekeknek műanyag Kossuth-címereket.
Fölöslegessé váltak; s ne legyen belőlük baj!
Egyet díszdobozban, selyempárnán őrzök.
A szívemben gyémántból van - s ragyog