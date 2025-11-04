Elhallgatott sorsok: a bakonycsernyei férfi, aki visszatért a Gulágról

– Az 1956-os forradalom és szabadságharc kiváltó okait két csoportra bontanám – vélekedett Simek István bakonycsernyei helytörténész, kutató. – Az egyik fő ok a második világháború idején és később a Szovjetunióba került magyar katonák és civil személyek meghurcolása, megalázása és kivégzése, a másik a magyarországi lakosság kizsákmányolása és megfélemlítése, az alapvető emberi jogok sárba tiprása volt. Én a közelmúltban egy olyan munkába fogtam, amelynek során a Szovjetunióba hurcolt és fogva tartott több százezer magyar nő és férfi kegyetlen tragédiájáról szeretnék az utókor számára emlékeztetőt készíteni. Döbbenetes kép tárul elénk például a csőszpusztai ellenálló csoport egyes tagjainak sorsáról, Szovjetunióba való szállításukról és fogva tartásukról. Ennek érdekessége, hogy az ellenállási csoport a környező települések különböző korú férfi tagjaiból állt, olyanokból, akik nem akartak harcolni. Ennek volt tagja egy Szkok Pál nevű bakonycsernyei lakos is. Őt úgy megfenyegették a fogva tartói, hogy a családja egészen a közelmúltig semmit sem tudott a Gulágon töltött időről. A részletekre most derült fény.

Simek István, aki feltárta a Gulágot megjárt férfi történetét is.

Forrás: FMH Archív

Simek István felidézte számunkra a történelmi hátteret: 1945 után, a Benes-dekrétum időszakában sunyi, aljas módon – lakosságcserének feltüntetve – agitátor brigádok járták Magyarország szlovákok által is lakott községeit és településeit. Többek között Bakonycsernyére is eljutottak, ahol meg tudtak győzni körülbelül harminc magyar családot, mintegy kétszáz személyt arról, hogy települjenek át Csehszlovákiába, mert ott minden szép, jó és mindenki gazdag lesz, adnak földet, munkát, mindent. Ezekből az ígéretekből aztán nem valósult meg semmi.

– Ezek a családok a boldogulás reményében hagyták el az országot – folytatta Simek István. – Magyarok voltak, akik valamennyire tudtak szlovákul, de ők fütyültek a szlovákságra, csak jobban akartak élni, mert Magyarországon nagy volt a szegénység és a munkanélküliség. Még orvosok is járták a falvakat és azzal hitegették az embereket, hogy ingyenes egészségügyi ellátás jár mindenkinek, aki elhagyja Magyarországot. A mai napig a településeken élők egy része például Érsekújvár környékén magyar gyökerű, annak idején szlovák nyelvtudással asszimilálódott, és ma egyformán beszéli mindkét nyelvet.