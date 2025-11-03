Filmforgatás Székesfehérváron: a 60-as évek elevenedtek fel (galéria)

Filmforgatás Székesfehérváron, őszi tökös foglalkozás, jégkorong meccs és 20 éves születésnap – sűrű volt a múlt hét is, amely nekünk a Zsolt utcai Tagkönyvtárban kezdődött, ahol hangulatos halloween-i program várta az érdeklődőket. A résztvevők tökös dekorációkat készíthettek és megismerhettek tipikus őszi könnyen elkészíthető ételeket is.

Őszi tökös kézműveskedés.

Fotó: NAGY NORBERT

Jubileumi ünnepség

De szintén a múlt hét kezdetén ünnepelt számos település a Vértesi Natúrparkban. Az összejövetel apropója az volt, hogy hogy Magyarország első hivatalosan kihirdetett natúrparkjának települései és a Pro Vértes Közalapítvány húsz évvel ezelőtt kapta meg a Vértesi Natúrpark cím adományozó okiratát.

Ünnepelt a Vértesi Natúrpark.

Fotó: NAGY NORBERT

Jégkorong meccs

Elhoztunk még egy emlékezetes október 31-i meccspillanatot a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapjáról, mely során a FEHA19 7-1-re kapott ki Csíkszeredától hazai pályán, míg a Dunaújvárosi Acélbikák a DVTK-val szemben maradt alul 10-1-re.

Hazai pályán kaptak ki.

Fotó: NAGY NORBERT

Filmforgatás

Aztán szintén az elmúlt napokban változott át Fehérvár belvárosa egy 60-as éveket megjelenítő filmforgatás miatt.

Filmfogatás Székesfehérváron.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap