Így néz ki a székesfehérvári női röplabda nemrégiben elhunyt legendás alakjának sírja

Fésüs Irén játékosként az Alba Volán csapatával az NB I-ben 4. helyet ért el, majd magyar bajnoki címet ünnepelhetett a Kordax Egerrel. Ezt követően Ausztriába igazolt, majd visszatért Székesfehérvárra, ahol a MÁV Előre edzőjeként kezdett új fejezetet pályafutásában. 2006-tól egészen 2019-ig irányította a Loki felnőtt női csapatát, emellett pedig az utánpótlás csapatoknál is szerepet vállalt a 28-szoros magyar válogatott röplabdázó. Ezt követően Budaörsön, Veszprémben, és a Balatonfüredi Szent Benedek Akadémiánál is letette a névjegyét. Edzőként számos tehetséges röplabdázót nevelt ki, akik közül sokan magyar válogatottságig jutottak. Hosszan tartó súlyos betegség után 66 évesen elhunyt. Utolsó földi útjára június 27-én került sor a Béla úti temetőben. Szeptember 20-án posztumusz megkapta a Székesfehérvár Sportjáért díjat, melyet lánya Király-Tálas Zsuzsanna, és fia Szabó József Dávid vették át.

Fésüs Irén számos tehetséget adott a magyar női röplabdának

Fotó: Szekesfehervar.hu

Így néz ki jelenleg Fésüs Irén síremléke

Fésüs Irén sírhelye rendezett, és a rajta elhelyezett virágok bizonyítják, hogy nem felejtették el őt tanítványai, barátai, rokonai és ismerősei. Fésüs Irén hosszan tartó súlyos betegség után, június 8-án 66 évesen hunyt el. Nyugodjék békében.