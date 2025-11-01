november 1., szombat

Épül és szépül a település

34 perce

Új utcák, bölcsőde, játszótér: Lendületben a települési fejlesztések

Címkék#bölcsőde#Telepi játszótér#szabadegyházi korosztály

Szabadegyházán tovább zajlanak a korábban megkezdett önkormányzati beruházások és közösségi fejlesztések. A szabadegyházi fejlesztések célja, hogy minden korosztály számára élhetőbbé tegyék a települést, különös tekintettel a fiatalok letelepedésére, a lakhatási feltételek javítására és a gyermekintézmények bővítésére.

Bokányi Zsolt

Bár az idei költségvetés szűkösebb lehetőségeket biztosított, az önkormányzat elkötelezett abban, hogy a szabadegyházi fejlesztések jövőre még nagyobb lendülettel folytatódjanak. A cél, hogy a település hosszú távon is fenntartható és fejlődő pályán maradjon, miközben a helyi közösség minden tagja érezhesse az előrelépést.

Fejlesztések
A szabadegyházi fejlesztések célja, hogy minden korosztály számára élhetőbbé tegyék a települést
Forrás: Facebook

Utcanyitások és ingatlanfejlesztések

  • Bartók Béla utca: a telkek kialakítása befejeződött, a földhivatali bejegyzést követően indulhat az értékesítés. 
  • Mátyás király köz: az állami tulajdonú rész átadására várnak, ezt követően egyeztetések indulnak a tulajdonosokkal. 
  • Postarét: a terület megvásárlása folyamatban van, ahol a jövőben akár fecskelakások és telkek kialakítása is lehetséges.

Fejlődés irányában: szabadegyházi fejlesztések és pályázatok

Megnyert pályázatok:

  • Telepi játszótér (Széchenyi utca): 5.873.749 Ft
  • Óvodai fejlesztő csoport: 15.000.000 Ft
  • Beadott pályázatok:
  • Világítás korszerűsítése: 6.500.000 Ft
  • Felelős állattartás elősegítése (ivartalanítás): 1.500.000 Ft

További tervek és célok:

A település vezetése új bölcsőde építését, óvoda bővítését, valamint több utcafelújítást tervez. Kiemelt cél a háziorvosi állás hosszú távú betöltése, a közfoglalkoztatottak támogatása és a Szabadság tér rekonstrukciója. Hallósy Miklós alpolgármester elmondta, hogy a képviselő-testület minden döntését a lakosság érdekeit szem előtt tartva hozza meg, és a fejlesztések megvalósítását a legnagyobb átláthatósággal kívánják végezni. A helyi vezetés továbbra is nyitott a lakossági kérdésekre és észrevételekre, hogy Szabadegyháza fejlődése közös ügy maradjon.

