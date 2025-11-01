Új utcák, bölcsőde, játszótér: Lendületben a települési fejlesztések

Bár az idei költségvetés szűkösebb lehetőségeket biztosított, az önkormányzat elkötelezett abban, hogy a szabadegyházi fejlesztések jövőre még nagyobb lendülettel folytatódjanak. A cél, hogy a település hosszú távon is fenntartható és fejlődő pályán maradjon, miközben a helyi közösség minden tagja érezhesse az előrelépést.

A szabadegyházi fejlesztések célja, hogy minden korosztály számára élhetőbbé tegyék a települést

Utcanyitások és ingatlanfejlesztések

Bartók Béla utca: a telkek kialakítása befejeződött, a földhivatali bejegyzést követően indulhat az értékesítés.

Mátyás király köz: az állami tulajdonú rész átadására várnak, ezt követően egyeztetések indulnak a tulajdonosokkal.

Postarét: a terület megvásárlása folyamatban van, ahol a jövőben akár fecskelakások és telkek kialakítása is lehetséges.

Fejlődés irányában: szabadegyházi fejlesztések és pályázatok

Megnyert pályázatok:

Telepi játszótér (Széchenyi utca): 5.873.749 Ft

Óvodai fejlesztő csoport: 15.000.000 Ft

Beadott pályázatok:

Világítás korszerűsítése: 6.500.000 Ft

Felelős állattartás elősegítése (ivartalanítás): 1.500.000 Ft

További tervek és célok:

A település vezetése új bölcsőde építését, óvoda bővítését, valamint több utcafelújítást tervez. Kiemelt cél a háziorvosi állás hosszú távú betöltése, a közfoglalkoztatottak támogatása és a Szabadság tér rekonstrukciója. Hallósy Miklós alpolgármester elmondta, hogy a képviselő-testület minden döntését a lakosság érdekeit szem előtt tartva hozza meg, és a fejlesztések megvalósítását a legnagyobb átláthatósággal kívánják végezni. A helyi vezetés továbbra is nyitott a lakossági kérdésekre és észrevételekre, hogy Szabadegyháza fejlődése közös ügy maradjon.

