november 2., vasárnap

Achilles névnap

18°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsú

58 perce

Bezárt az ikonikus Fejér vármegyei étterem – ezt üzenték!

Címkék#étterem#kerékpár#Budapest#halászcsárda#Velencei-tó#Harrison Ford#halászlé#kirándulás#Székesfehérvár#filmforgatás

​Szünetet tart Fejér vármegye egyik ismert vendéglátóhelye. Az étterem közösségi oldalán közölte a bezárást, sőt, üzent is vendégeinek. A Velencei-tó egyik legszebb kilátású és leghangulatosabb halászcsárdája azonban hamarosan visszavárja az ínyencségek és a magyaros ételek kedvelőit.

Feol.hu

​Megható üzenettel zárta az évet, tele hálával és szeretettel a Velencei-tónál található étterem, amely nyugodtan mondhatjuk, hogy az évek alatt a kerékpározók, túrázók és kirándulók egyik kedvenc helye lett, sőt 2016-ban még Harrison Ford is ebédelt itt, amikor a „Szárnyas fejvadász” filmforgatása zajlott hazánkban. A Szúnyogszigeti Halászcsárda menüsorát és varázslatos környezetét nem lehet nem szeretni. Ahogy az étterem saját felületein is kiemeli:

​Szünetet tart Fejér vármegye ikonikus vendéglátóhelye. Az étterem megható üzenete és az élmények azonban mindent felülírnak.
Búcsú a kockás terítőktől! Étterem, ahol még Han Solo is ebédelt!
Fotó: Szúnyogszigeti Halászcsárda 

E helyen 150 évvel ezelőtt is halászok főzték híres halászleveiket, melyeknek hírnevét a később felépült halászcsárda évtizedek óta igyekszik megőrizni Pákozdon, a Velencei-tó északi partján, egy félszigeten.

Étterem: ​Így köszönt el a Velencei-tó kedvence

​Ahogy lehulltak az őszi levelek, szezonálisan bezárta kapuit sokak kedvelt helyszíne, így búcsúzott:

​Éttermünk az október 23-ai hosszú hétvégével lezárta az idei szezont. Köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk, várjuk önöket szeretettel jövő tavasszal! 

– hangzik a tömör, de sokat mondó bezárásról szóló üzenet, már csak néhány hónap a tavaszi nyitásig.

​Így vélekednek róla a vendégek

​A halászcsárda frekventált helyen fekszik, Székesfehérvárról és Budapestről is elérhető távolságban: az M7-es autópálya 52-es lehajtójától, illetve a Sukorói/Pákozdi útról is 1500 méterre a tó irányába. A Velencei-tó környékéről, így Agárd, Gárdony, Velence vagy Sukoró irányából is könnyedén megközelíthető. A vendégek pazar véleménnyel vannak róla, a halászléről pedig nemkülönben.

​A Szúnyogszigeti Halászcsárdát meleg szívvel ajánlják, ha a Velencei-tó körül kirándulnak. Mint írják, gyönyörű környezetben, a tóparton van, amely a túlsó partról hajóval is meg lehet közelíteni. Nagyon finom, ízletes ételek, hatalmas adagok, jó áron! Egy másik vendég így vélekedett róla:

Az étterem egy eldugott gyöngyszem. Régóta folyamatosan hozzák a megszokott barátságos hangulatot és ehhez a finom ételeket. A környék legjobb halászlevét is ők készítik, mindenkinek ajánlott felkeresni! Hangulatos, igazi kockás terítős halászcsárda pár lépésre a Velencei-tótól.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu