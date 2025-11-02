58 perce
Bezárt az ikonikus Fejér vármegyei étterem – ezt üzenték!
Szünetet tart Fejér vármegye egyik ismert vendéglátóhelye. Az étterem közösségi oldalán közölte a bezárást, sőt, üzent is vendégeinek. A Velencei-tó egyik legszebb kilátású és leghangulatosabb halászcsárdája azonban hamarosan visszavárja az ínyencségek és a magyaros ételek kedvelőit.
Megható üzenettel zárta az évet, tele hálával és szeretettel a Velencei-tónál található étterem, amely nyugodtan mondhatjuk, hogy az évek alatt a kerékpározók, túrázók és kirándulók egyik kedvenc helye lett, sőt 2016-ban még Harrison Ford is ebédelt itt, amikor a „Szárnyas fejvadász” filmforgatása zajlott hazánkban. A Szúnyogszigeti Halászcsárda menüsorát és varázslatos környezetét nem lehet nem szeretni. Ahogy az étterem saját felületein is kiemeli:
E helyen 150 évvel ezelőtt is halászok főzték híres halászleveiket, melyeknek hírnevét a később felépült halászcsárda évtizedek óta igyekszik megőrizni Pákozdon, a Velencei-tó északi partján, egy félszigeten.
Étterem: Így köszönt el a Velencei-tó kedvence
Ahogy lehulltak az őszi levelek, szezonálisan bezárta kapuit sokak kedvelt helyszíne, így búcsúzott:
Éttermünk az október 23-ai hosszú hétvégével lezárta az idei szezont. Köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk, várjuk önöket szeretettel jövő tavasszal!
– hangzik a tömör, de sokat mondó bezárásról szóló üzenet, már csak néhány hónap a tavaszi nyitásig.
Így vélekednek róla a vendégek
A halászcsárda frekventált helyen fekszik, Székesfehérvárról és Budapestről is elérhető távolságban: az M7-es autópálya 52-es lehajtójától, illetve a Sukorói/Pákozdi útról is 1500 méterre a tó irányába. A Velencei-tó környékéről, így Agárd, Gárdony, Velence vagy Sukoró irányából is könnyedén megközelíthető. A vendégek pazar véleménnyel vannak róla, a halászléről pedig nemkülönben.
A Szúnyogszigeti Halászcsárdát meleg szívvel ajánlják, ha a Velencei-tó körül kirándulnak. Mint írják, gyönyörű környezetben, a tóparton van, amely a túlsó partról hajóval is meg lehet közelíteni. Nagyon finom, ízletes ételek, hatalmas adagok, jó áron! Egy másik vendég így vélekedett róla:
Az étterem egy eldugott gyöngyszem. Régóta folyamatosan hozzák a megszokott barátságos hangulatot és ehhez a finom ételeket. A környék legjobb halászlevét is ők készítik, mindenkinek ajánlott felkeresni! Hangulatos, igazi kockás terítős halászcsárda pár lépésre a Velencei-tótól.
