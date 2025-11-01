november 1., szombat

A közétkeztetés kedvence

2 órája

Minden nap örömet tálal a gyerekek tányérjára, most díjat is nyerhet érte

Egy helyi élelmezésvezető neve került be Magyarország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakemberei közé. A Merőkanál.hu által indított országos szavazáson Péjáné Somogyi Teréz – vagy ahogy mindenki ismeri, Terike – képviseli települését a „gyermekétkeztetés” kategóriában mint élelmezésvezető.

Bokányi Zsolt

Terike immár 25 éve vezeti a helyi konyhát, munkáját pedig nemcsak szakmai tudás, hanem szívből jövő gondoskodás jellemzi. Az évek során generációk nőttek fel az általa irányított konyha ízein, és a gyerekek, pedagógusok, valamint a szülők körében is egyaránt nagy tisztelet övezi. Az élelmezésvezető nemcsak a napi menüért, hanem a közösség jókedvéért is sokat tesz, hiszen minden nap mosollyal és odafigyeléssel végzi munkáját.

élelmezésvezető
Terike, az élelmezésvezető
Szavazás a legkedveltebb élelmezésvezető címért

A Merőkanál.hu oldal indította el a kezdeményezést, amelyben több kategóriában is keresik Magyarország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembereit. A „gyermekétkeztetés” kategóriában bárki leadhatja voksát, és megismerheti a versenyben részt vevő jelölteket is.

Terike neve mellett a helyiek és az iskolai közösség már most büszkén állnak ki

– hiszen az ő odaadó munkája mindennapok óta érezhető az étkezésekben, az ízekben, és abban a gondoskodásban, amit minden tányérra tálal.

Közösségi büszkeség, országos figyelem

Előszállás közössége nagy örömmel és büszkeséggel fogadta a hírt, hogy Terike neve is a jelöltek között szerepel. A település közösségi oldalán megosztott felhívás szerint mindenkit arra biztatnak, hogy szavazzon rá, és támogassa a helyi élelmezésvezetőt, aki negyedszázada dolgozik fáradhatatlanul a gyerekekért. A szavazás már elindult, és a Merőkanál.hu oldalon keresztül bárki leadhatja voksát. A cél egyszerű: elismerni azokat az embereket, akik nap mint nap szívvel-lélekkel gondoskodnak arról, hogy a gyerekek jókedvűen, finom és egészséges ételekkel kezdjék a napot.

