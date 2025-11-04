MÁV
37 perce
Elakadt tehervonat nehezítheti a közlekedést a fehérvári vonalon
A MÁV tájékoztatás szerint a reggeli órákban egy elakadt tehervonat okozott fennakadást a székesfehérvári vonalon.
Forrás: feol archív
A székesfehérvári vonalon a reggeli órákban meghosszabbodhat a menetidő és kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is lehet számítani, mert Tárnok és Martonvásár között átmenetileg csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok egy elakadt tehervonat miatt - írta kora reggel közösségi oldalán a MÁV.
Frissítés:
A székesfehérvári vonalon csökkenhetnek a késések, még reggel helyreállhat a menetrend, Tárnok és Martonvásár között ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre