Elakadt tehervonat nehezítheti a közlekedést a fehérvári vonalon

A székesfehérvári vonalon a reggeli órákban meghosszabbodhat a menetidő és kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is lehet számítani, mert Tárnok és Martonvásár között átmenetileg csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok egy elakadt tehervonat miatt - írta kora reggel közösségi oldalán a MÁV.

Frissítés:

A székesfehérvári vonalon csökkenhetnek a késések, még reggel helyreállhat a menetrend, Tárnok és Martonvásár között ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok.