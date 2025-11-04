november 4., kedd

Elakadt tehervonat nehezítheti a közlekedést a fehérvári vonalon

A MÁV tájékoztatás szerint a reggeli órákban egy elakadt tehervonat okozott fennakadást a székesfehérvári vonalon.

Elakadt tehervonat nehezítheti a közlekedést a fehérvári vonalon

Forrás: feol archív

A székesfehérvári vonalon a reggeli órákban meghosszabbodhat a menetidő és kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is lehet számítani, mert Tárnok és Martonvásár között átmenetileg csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok egy elakadt tehervonat miatt - írta kora reggel közösségi oldalán a MÁV. 

Frissítés:

A székesfehérvári vonalon csökkenhetnek a késések, még reggel helyreállhat a menetrend, Tárnok és Martonvásár között ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok. 

 

