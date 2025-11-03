november 3., hétfő

Díjátadó

46 perce

Egy nap, amely a megye könyvtárosairól szólt (galéria)

Címkék#VMKK#díjátadó#kitüntetés

Díjátadót és továbbképzést tartott a megye könyvtárosai számára a Vörösmarty Mihály Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

Feol.hu

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Oskolai utcai épületében adták át november 3-án, hétfőn a KSZR-díjat, a Filmszalag-díjat, valamint a Tóth György-emlékérmet. 

Fotó: Fehér Gábor

A KSZR-díjat idén Szecsődi Zsoltné Zsuzsa vehette át, aki 23 éve szolgálja Felcsút lakosságát könyvtárosként, de mindemellett közösségszervező munkássága is kiemelkedő, a Covid alatt a könyvkölcsönzést házhozszállítással biztosította. 

Díjátadó a Vörösmarty Mihály Könyvtárban

Fotók: Fehér Gábor

A Filmszalag-díjat ebben az évben Horváth István kapta, aki 2010 óta dolgozik a mezőfalvai könyvtárban. Hozzá köthető a 2018-ban elindított KönyvtárMozi, mely során gyermekeknek tart vetítéseket.

Végül pedig a Tóth György-emlékérem átadása következett, melyet idén ketten is átvehettek. Egyrészről Borsos György, a Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárosa, aki 35 éve áll a település szolgálatában. Forrásaira támaszkodva a Fejér Megyei Hírlap is számos írást megosztott már Lepsényt érintően az elmúlt években. Másrészt Berta Szilvia, az Aranybulla Könyvtár Alapítvány munkatársa, aki 2013 óta segíti a szervezetet – írja az ÖKK.

 

