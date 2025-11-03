Egy nap, amely a megye könyvtárosairól szólt (galéria)

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Oskolai utcai épületében adták át november 3-án, hétfőn a KSZR-díjat, a Filmszalag-díjat, valamint a Tóth György-emlékérmet.

Fotó: Fehér Gábor

A KSZR-díjat idén Szecsődi Zsoltné Zsuzsa vehette át, aki 23 éve szolgálja Felcsút lakosságát könyvtárosként, de mindemellett közösségszervező munkássága is kiemelkedő, a Covid alatt a könyvkölcsönzést házhozszállítással biztosította.