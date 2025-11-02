november 2., vasárnap

Vigyázzunk kedvenceinkre!

44 perce

Dió okozta mérgezés kutyáknál – amit a gazdik gyakran nem tudnak

Sokan nem tudják, de kedvenceink számára a kedvelt csonthéjas komoly veszélyt jelenthet. A dió fogyasztása kutyáknál akár rövid időn belül mérgezést idézhet elő, főleg ha penészes vagy avarral fedett területről származik.

Feol.hu

A dió nedves, bomló környezetben könnyen penészesedik. Az így kialakuló mikotoxinok a kutya szervezetébe kerülve idegrendszeri tüneteket, hányást, hasmenést, remegést és súlyos esetben görcsöket is okozhatnak. A diómérgezés már 15 percen belül jelentkezhet.

A dió mérgezést okozhat a kutyáknál
A dió mérgezést okozhat a kutyáknál
Fotó: Fehér Gábor

Diómérgezés tünetei kutyáknál

  • imbolygó járás, remegés
  • túlzott nyáladzás
  • hányás, hasmenés
  • sötét vagy elszíneződött vizelet
  • levertség

Ha a kutya diót vagy penészes diót evett, azonnal állatorvoshoz kell fordulni, és nem szabad házi módszerekkel kísérletezni - írja cikkében a mindmegette.hu

Hogyan előzhetjük meg a dió okozta bajt?

  • gyűjtsük össze a lehullott diót a kertben
  • sétánál használhatunk evésgátlós szájkosarat
  • tanítsuk meg a kutyát, hogy ne vegyen fel ételt a földről
  • figyeljünk az avarban lévő dióra és a diófák alatti penészes darabokra

 

