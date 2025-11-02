Dió okozta mérgezés kutyáknál – amit a gazdik gyakran nem tudnak

A dió nedves, bomló környezetben könnyen penészesedik. Az így kialakuló mikotoxinok a kutya szervezetébe kerülve idegrendszeri tüneteket, hányást, hasmenést, remegést és súlyos esetben görcsöket is okozhatnak. A diómérgezés már 15 percen belül jelentkezhet.

A dió mérgezést okozhat a kutyáknál

Fotó: Fehér Gábor

Diómérgezés tünetei kutyáknál

imbolygó járás, remegés

túlzott nyáladzás

hányás, hasmenés

sötét vagy elszíneződött vizelet

levertség

Ha a kutya diót vagy penészes diót evett, azonnal állatorvoshoz kell fordulni, és nem szabad házi módszerekkel kísérletezni - írja cikkében a mindmegette.hu

Hogyan előzhetjük meg a dió okozta bajt?