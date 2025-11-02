Vigyázzunk kedvenceinkre!
Dió okozta mérgezés kutyáknál – amit a gazdik gyakran nem tudnak
Sokan nem tudják, de kedvenceink számára a kedvelt csonthéjas komoly veszélyt jelenthet. A dió fogyasztása kutyáknál akár rövid időn belül mérgezést idézhet elő, főleg ha penészes vagy avarral fedett területről származik.
A dió nedves, bomló környezetben könnyen penészesedik. Az így kialakuló mikotoxinok a kutya szervezetébe kerülve idegrendszeri tüneteket, hányást, hasmenést, remegést és súlyos esetben görcsöket is okozhatnak. A diómérgezés már 15 percen belül jelentkezhet.
Diómérgezés tünetei kutyáknál
- imbolygó járás, remegés
- túlzott nyáladzás
- hányás, hasmenés
- sötét vagy elszíneződött vizelet
- levertség
Ha a kutya diót vagy penészes diót evett, azonnal állatorvoshoz kell fordulni, és nem szabad házi módszerekkel kísérletezni - írja cikkében a mindmegette.hu
Hogyan előzhetjük meg a dió okozta bajt?
- gyűjtsük össze a lehullott diót a kertben
- sétánál használhatunk evésgátlós szájkosarat
- tanítsuk meg a kutyát, hogy ne vegyen fel ételt a földről
- figyeljünk az avarban lévő dióra és a diófák alatti penészes darabokra
