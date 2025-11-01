november 1., szombat

További fejlődés!

1 órája

Dél-Fejér új lendületet kap: Varga Gábor a területfejlesztés élére áll

Címkék#Varga Gábor#Dél-Fejér#Gazdasági Bizottság

A Parlament Gazdasági Bizottságában tartott ülésen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter számolt be az elmúlt időszak eredményeiről és a jövő kihívásairól. A tanácskozás középpontjában a területfejlesztés és az ország különböző térségeinek felzárkóztatása állt, amely Dél-Fejér számára is új lehetőségeket kínál.

Bokányi Zsolt

A Gazdasági Bizottság ülésén Navracsics Tibor miniszter ismertette a fejlesztéspolitikai irányokat. Varga Gábor szerint a térség előtt álló időszak meghatározó lehet Dél-Fejér jövője szempontjából.

Dél-Fejér
Varga Gábor szerint a térség előtt álló időszak meghatározó lehet Dél-Fejér jövője szempontjából
Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

A Gazdasági Bizottság ülésén Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter részletesen ismertette a kormányzati fejlesztéspolitika irányait, az Európai Uniós társfinanszírozású programok helyzetét, valamint a Versenyképes Járások Program aktuális állását.

Varga Gábor: „Minden, Dél-Fejér számára előrelépést jelentő fejlesztést teljes erőmmel képviselek”

Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője a meghallgatás után hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak eseménydús volt, és a jövő is számos kihívást tartogat:

Miniszter úrhoz az önkormányzatok ügyeitől kezdve, az Európai Uniós társfinanszírozású fejlesztési programokon át egészen a Versenyképes Járások Programig rendkívül sok és nehéz feladat tartozik – eseménydús közelmúlt van mögöttünk, és legalább ilyen ’forró’ jövő előtt állunk. Természetesen minden, Dél-Fejér számára lehetőségekkel bíró és előrelépést jelentő fejlesztést teljes erőmmel képviselni fogok a jövőben is Miniszter úrnál

– fogalmazott Varga Gábor.

A Gazdasági Bizottság ülésén Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter részletesen ismertette a kormányzati fejlesztéspolitika irányait
Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

Középpontban a területfejlesztés és a régiók megerősítése

A területfejlesztés stratégiai kérdéssé vált Magyarország jövője szempontjából. A cél, hogy minden térség saját adottságaira építve, fenntartható módon erősödjön, legyen szó gazdasági, infrastrukturális vagy közösségi fejlesztésekről. Varga Gábor szerint Dél-Fejér térsége olyan projektek előtt áll, amelyek nemcsak a helyi gazdaságot, hanem a lakosság életminőségét is javíthatják.

A térség fejlődéséhez szükség van arra, hogy a fejlesztéspolitika a helyi igényekre reagáljon, és a források oda jussanak el, ahol valóban hosszú távú értéket teremtenek

– tette hozzá közösségi oldalán a képviselő. A Gazdasági Bizottság ülése rávilágított arra, hogy a magyar fejlesztéspolitika előtt álló időszak kulcsfontosságú lesz a vidéki térségek számára. Dél-Fejér képviseletében Varga Gábor elkötelezett abban, hogy a térség minden lehetséges fejlesztési forrást kihasználjon a jövőben.

 

