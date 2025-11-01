Közösségi összefogás a külterületi utakért: példát mutattak a gazdák

A külterületi utakat szegélyező növényzet rendszeres karbantartása minden település számára kiemelten fontos feladat. Cece községben a cecei gazdák nemcsak szolidaritást vállaltak az önkormányzattal, hanem tevőlegesen is részt vettek a munkálatokban. Az ávgvágó berendezés megvásárlása is közösségi összefogás eredménye: a gépet tizenhatan vásárolták meg közösen, köztük több helyi gazda és a Hunor Vadásztársaság.

A közös eszközbeszerzés mellett a terepmunkában is számos gazda vett részt, akik idejüket és energiájukat nem sajnálva dolgoztak a település külterületeinek rendezésén. Az önkéntes munkálatoknak köszönhetően a környék útjai, árokpartjai és növénysávjai sokkal rendezettebbé váltak, ami a közlekedés biztonságát és a falu összképét is javítja.

Példaértékű együttműködés, a cecei gazdák a közösségért dolgoznak!

A munkában részt vevő gazdák között volt többek között Mészáros Csaba, Puskás Imre, Miklós Sándor, Dzsaja László, Nemes Norbert és sokan mások, akik önkéntesen fogtak össze a rendezett külterületekért. A közösségi munka jól példázza, hogy a település lakói nemcsak saját területükért, hanem egymásért és a közös jövőért is felelősséget vállalnak.

– hangsúlyozta a polgármester.

– hangsúlyozta a polgármester. Varga János külön köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a munkában, valamint megköszönte Szűcs Róbert tevékenységét, aki önkormányzati képviselőként aktívan segíti a gazdák és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítését.