2 órája
Közösségi összefogás a külterületi utakért: példát mutattak a gazdák
Cece település gazdái ismét bebizonyították, hogy a közösségért tenni mindig nemes ügy. A cecei gazdák példás együttműködéssel segítették az önkormányzat munkáját a külterületi utak mentén végzett karbantartási munkák során, bizonyítva, hogy a közös felelősségvállalás valódi eredményeket hoz.
Forrás: Az önkormányzat
A külterületi utakat szegélyező növényzet rendszeres karbantartása minden település számára kiemelten fontos feladat. Cece községben a cecei gazdák nemcsak szolidaritást vállaltak az önkormányzattal, hanem tevőlegesen is részt vettek a munkálatokban. Az ávgvágó berendezés megvásárlása is közösségi összefogás eredménye: a gépet tizenhatan vásárolták meg közösen, köztük több helyi gazda és a Hunor Vadásztársaság.
A közös eszközbeszerzés mellett a terepmunkában is számos gazda vett részt, akik idejüket és energiájukat nem sajnálva dolgoztak a település külterületeinek rendezésén. Az önkéntes munkálatoknak köszönhetően a környék útjai, árokpartjai és növénysávjai sokkal rendezettebbé váltak, ami a közlekedés biztonságát és a falu összképét is javítja.
Példaértékű együttműködés, a cecei gazdák a közösségért dolgoznak!
A munkában részt vevő gazdák között volt többek között Mészáros Csaba, Puskás Imre, Miklós Sándor, Dzsaja László, Nemes Norbert és sokan mások, akik önkéntesen fogtak össze a rendezett külterületekért. A közösségi munka jól példázza, hogy a település lakói nemcsak saját területükért, hanem egymásért és a közös jövőért is felelősséget vállalnak.
Hálásan köszönjük az elvégzett munkát! A gazdák példamutatása mindannyiunk számára inspiráló
– hangsúlyozta a polgármester. Varga János külön köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a munkában, valamint megköszönte Szűcs Róbert tevékenységét, aki önkormányzati képviselőként aktívan segíti a gazdák és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítését.
Tizenhét település jubileumi ünnepe Fornapusztán
Jótékonysági pizzasütés Érsek Krisztián gyógyulásáért (Videó)
Nem pont úgy sikerült az adománygyűjtés, ahogy várták
A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!