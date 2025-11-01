november 1., szombat

A gazdák a közösségért dolgoznak

2 órája

Közösségi összefogás a külterületi utakért: példát mutattak a gazdák

Cece település gazdái ismét bebizonyították, hogy a közösségért tenni mindig nemes ügy. A cecei gazdák példás együttműködéssel segítették az önkormányzat munkáját a külterületi utak mentén végzett karbantartási munkák során, bizonyítva, hogy a közös felelősségvállalás valódi eredményeket hoz.

Bokányi Zsolt
Közösségi összefogás a külterületi utakért: példát mutattak a gazdák

Forrás: Az önkormányzat

A külterületi utakat szegélyező növényzet rendszeres karbantartása minden település számára kiemelten fontos feladat. Cece községben a cecei gazdák nemcsak szolidaritást vállaltak az önkormányzattal, hanem tevőlegesen is részt vettek a munkálatokban. Az ávgvágó berendezés megvásárlása is közösségi összefogás eredménye: a gépet tizenhatan vásárolták meg közösen, köztük több helyi gazda és a Hunor Vadásztársaság.

cecei gazdák
A közösségért dolgoznak a cecei gazdák! Forrás: Az önkományzat

A közös eszközbeszerzés mellett a terepmunkában is számos gazda vett részt, akik idejüket és energiájukat nem sajnálva dolgoztak a település külterületeinek rendezésén. Az önkéntes munkálatoknak köszönhetően a környék útjai, árokpartjai és növénysávjai sokkal rendezettebbé váltak, ami a közlekedés biztonságát és a falu összképét is javítja.

Forrás: Az önkományzat

Példaértékű együttműködés, a cecei gazdák a közösségért dolgoznak!

A munkában részt vevő gazdák között volt többek között Mészáros Csaba, Puskás Imre, Miklós Sándor, Dzsaja László, Nemes Norbert és sokan mások, akik önkéntesen fogtak össze a rendezett külterületekért. A közösségi munka jól példázza, hogy a település lakói nemcsak saját területükért, hanem egymásért és a közös jövőért is felelősséget vállalnak.

Hálásan köszönjük az elvégzett munkát! A gazdák példamutatása mindannyiunk számára inspiráló

– hangsúlyozta a polgármester. Varga János külön köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a munkában, valamint megköszönte Szűcs Róbert tevékenységét, aki önkormányzati képviselőként aktívan segíti a gazdák és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítését.

