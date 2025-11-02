Ilyen állapotban van Bory Jenő, a „magyar Taj Mahal” építészének sírja napjainkban

Bory Jenő 1879. november 9-én született Székesfehérváron. Édesapja, Bory József géplakatos mester volt, aki vele együtt hat testvérét is nevelte. Szülővárosának ösztöndíjasaként kezdte meg egyetemi tanulmányait Budapesten. 1903-ban szerzett építészmérnöki oklevelet, majd beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára. Szobrásznövendék lett Strobl Alajos mellett, festészetet pedig Székely Bertalannál tanult. Feleségével, Komócsin Ilonával Székely Bertalan tanítványaként ismerkedett meg. A Bory-várat is közösen építették fel, amelyben megtalálhatóak a házaspár közös művészi alkotásai. 1912-ben kezdődött az építkezés, és 1943-ban nyerte el végső formáját. Az épület építészeti stílusa miatt a magyar Taj Mahalnak is nevezik. Ezen kívül nevéhez fűződik a Jézus Szíve-templom, valamint a Piac téren található Püspökkút is. 1959. december 20-án hunyt el Bory Jenő. Gyászszertartására Székesfehérváron ravatalozták fel, majd a Csutora temetőben helyezték örök nyugalomra, ahol a család kriptája található.

A Bory család kriptáját egy óriási kőszobor díszíti, amelyben Bory Jenő koporsója is található

Fotó: Szabó Zsolt

Egy kőszobor díszíti Bory Jenő és családjának kriptáját

A Bory Jenő koporsóját is tartalmazó családi kriptán számos koszorú és virág található. Bory Jenő mellett nyugszik felesége, középen pedig szülei találhatók. Mellettük jobb oldalon testvére, Bory Pál és felesége, valamint fiának Bory Mihálynak nyughelye. Nyugodjanak békében!