Ilyen állapotban van Bory Jenő, a „magyar Taj Mahal” építészének sírja napjainkban
Magyarország számos híres építésszel büszkélkedhet, közülük az egyik a székesfehérvári születésű Bory Jenő, akinek élete fő művének számító Bory-vár ma is Székesfehérvár egyik legnagyobb turisztikai látványossága. Az építészmérnök, szobrász- és festőművész, egyetemi tanár 1959. december 20-án hunyt el. Mindenszentek napja előtt ellátogattunk a sírhelyéhez.
Bory Jenő festőművész 1959-ben hunyt el.
Fotó: ma7.hu
Bory Jenő 1879. november 9-én született Székesfehérváron. Édesapja, Bory József géplakatos mester volt, aki vele együtt hat testvérét is nevelte. Szülővárosának ösztöndíjasaként kezdte meg egyetemi tanulmányait Budapesten. 1903-ban szerzett építészmérnöki oklevelet, majd beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára. Szobrásznövendék lett Strobl Alajos mellett, festészetet pedig Székely Bertalannál tanult. Feleségével, Komócsin Ilonával Székely Bertalan tanítványaként ismerkedett meg. A Bory-várat is közösen építették fel, amelyben megtalálhatóak a házaspár közös művészi alkotásai. 1912-ben kezdődött az építkezés, és 1943-ban nyerte el végső formáját. Az épület építészeti stílusa miatt a magyar Taj Mahalnak is nevezik. Ezen kívül nevéhez fűződik a Jézus Szíve-templom, valamint a Piac téren található Püspökkút is. 1959. december 20-án hunyt el Bory Jenő. Gyászszertartására Székesfehérváron ravatalozták fel, majd a Csutora temetőben helyezték örök nyugalomra, ahol a család kriptája található.
Egy kőszobor díszíti Bory Jenő és családjának kriptáját
A Bory Jenő koporsóját is tartalmazó családi kriptán számos koszorú és virág található. Bory Jenő mellett nyugszik felesége, középen pedig szülei találhatók. Mellettük jobb oldalon testvére, Bory Pál és felesége, valamint fiának Bory Mihálynak nyughelye. Nyugodjanak békében!
Halottak napján emlékezünk
Halottak napja alkalmából nemcsak Bory Jenő sírját kerestük fel, hanem több, Fejér vármegyéhez kötődő, elhunyt közismert személy nyughelyét is. Köztük a nemrég elhunyt Fésüs Irénét, a válogatott röplabdázóét és elismert edzőét is, akire tanítványai, barátai és tisztelői mindmáig szeretettel emlékeznek.
A Fehérvár Televízió egykori szerkesztő-műsorvezetőjének, Látrányi Viktóriának a sírját is felkerestük. A Béla úti temetőben nyugvó, rendezett sírhely virágai arról tanúskodnak, hogy a város kedvelt újságírójára és kulturális életének meghatározó alakjára ma is sokan emlékeznek szeretettel.
