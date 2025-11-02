Baleset nehezíti a forgalmat

Összeütközött két gépjármű a Kápolnásnyék és Pázmánd között, a 8117-es út 3-as kilométerszelvényénél, az M7-es autópálya felhajtója előtt. Az ütközés során az egyik jármű az árokban kötött ki. A pázmándi és a kápolnásnyéki önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanítják az egyik autót – számolt be a katasztrófavédelem.