Baleset nehezíti a forgalmat

Összeütközött két személyautó az autópálya felhajtó előtt. Az egyik járművet áramtalanítani is kellett.

Feol.hu
Baleset nehezíti a forgalmat

A kép illusztráció

Forrás: Shutterstock

Összeütközött két gépjármű a Kápolnásnyék és Pázmánd között, a 8117-es út 3-as kilométerszelvényénél, az M7-es autópálya felhajtója előtt. Az ütközés során az egyik jármű az árokban kötött ki. A pázmándi és a kápolnásnyéki önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanítják az egyik autót – számolt be a katasztrófavédelem.

