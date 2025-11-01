november 1., szombat

Szépül a temető

1 órája

Zöld fal a temető mellett: új babérmeggy sövény szépíti az emlékezést

Címkék#Rácalmás#babérmeggy sövény#növényzet#jelkép

Megújul a Széchenyi téri temető környezete, ahol új, örökzöld babérmeggy sövény telepítésével tette még rendezettebbé és zöldebbé a területet az önkormányzat. A babérmeggy növények a kerítés teljes hosszában kaptak helyet, így a közterület hamarosan egybefüggő, élő zöldfallal válik esztétikusabbá.

Bokányi Zsolt

Az újonnan ültetett babérmeggy sövény nemcsak díszíti a városrészt, hanem természetes védelmet is nyújt a temető számára. Az örökzöld növény sűrű lombja egész évben takarást ad, ezzel is óvva és méltóbbá téve szeretteink végső nyughelyét. A telepítés a város rendezett, gondozott környezet iránti elkötelezettségét is tükrözi.

Babérmeggy
Az újonnan ültetett babérmeggy sövény
Fotó: Az önkormányzattól

A zöldsáv telepítése egyszerre szolgálja a környezetvédelmi és esztétikai célokat: az élő növényzet javítja a levegő minőségét, csökkenti a zajt, és harmonikus átmenetet képez a közterület és a temető között.

Fotó: Az önkormányzattól

A babérmeggy sövény a természet és a tisztelet jelképe

 A kezdeményezéssel Rácalmás önkormányzata ismét példát mutat arra, hogyan lehet a természet segítségével szebbé, barátságosabbá tenni a közösségi tereket. A frissen telepített babérmeggy sövény néhány éven belül teljesen összezár, így egy impozáns, zöld „falat” alkot majd, amely méltó keretet ad a temető csendjének és békéjének.

 

