Az Alone at Dawn sztárja Magyarországon

57 perce

Adam Driver Fejérben forgat, most pedig a Flippermúzeumba látogatott el

Címkék#Alone at Dawn#Adam Driver#film#filmforgatás

Már Magyarországon tartózkodik a népszerű hollywoodi sztár. Adam Driver a szár-hegyi kőbányában hamarosan forgó Alone at Dawn (Egyedül hajnalban) című amerikai háborús filmdráma főszereplőjeként alakítja a nemzeti hőst, John Chapmant.

Tóth Sándor

Ron Howard, a film Oscar- és Golden Globe-díjas rendezője és szakértő stábjának kulcsemberei a napokban a Fehérvárhoz közeli kőbányában személyesen kapcsolódtak be a filmforgatási előkészületek irányításába. Ezt a rendező saját közösségi oldalán megjelent fotó is tanúsítja. Így nem csoda, ha a médiaérdeklődés középpontjába kerül minden olyan a stábbal és a szereplőkkel kapcsolatos hír, amely a filmvilág rajongóit foglalkoztatja.

Adam Driver a flippergyűjtemény szerelőivel a Star Wars játékgépek előtt
Forrás: Facebook / Flippermúzeum

Adam Driver Fejérben forgat

Máris nagy visszhangot keltett a készülő film, az Alone at Dawn főszereplőjének, az Oscar-díjra is jelölt Adam Drivernek a feltűnése a hét közepén a budapesti Flippermúzeumban. A nemcsak hazai szinten egyedülálló játékgépgyűjtemény jelenleg is működőképes, a szórakoztató flipperek a látogatók rendelkezésére állnak. A múzeum közlése szerint Driver – vagyis a Star Wars Kylo Renje – laza és barátságos flipperkedvelőként viselkedett, és a Star Wars játékgépek előtt szívesen fotózkodott a játékautomaták szerelőivel.

Valószínűnek tartjuk, hogy a színész a háborús filmdrámában rá váró komoly szerep, a novemberen hamarosan kezdődő budapesti és szár-hegyi filmforgatás előtt kikapcsolódást keresett a határainkon túl is híres Flippermúzeumban. A flipperezés kedvelése egy lehet sokféle érdeklődési köre közül, mivel szabad idejének nagy részét a színművészettel kapcsolatos tevékenységek töltik ki. Mint az amerikai haditengerészet volt tengerészgyalogosa, ő alapította az Arts in the Armed Forces (AITAF) non-profit szervezetet, amely ingyenes színházi előadásokat, filmvetítéseket biztosított az aktív katonáknak, veteránoknak és családtagjaiknak. Ez a jótékonysági munka fontos részét képezte az életének, de az AITAF szünetelteti tevékenységét a Covid-járvány óta. Sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, hogy korábban egy templomi kórusban is énekelt, tud zongorázni és gitározni is. Úgy hírlik a kulinária is érdekli, szeret főzni és mindenekelőtt fasírtot sütni, bár arról még nincs hírünk, hogy kóstolta-e már a jó magyaros fasírtot, remélhetően erre most lesz alkalma a több hetes filmforgatás idején

