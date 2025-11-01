Adam Driver Fejérben forgat, most pedig a Flippermúzeumba látogatott el

Ron Howard, a film Oscar- és Golden Globe-díjas rendezője és szakértő stábjának kulcsemberei a napokban a Fehérvárhoz közeli kőbányában személyesen kapcsolódtak be a filmforgatási előkészületek irányításába. Ezt a rendező saját közösségi oldalán megjelent fotó is tanúsítja. Így nem csoda, ha a médiaérdeklődés középpontjába kerül minden olyan a stábbal és a szereplőkkel kapcsolatos hír, amely a filmvilág rajongóit foglalkoztatja.

Adam Driver a flippergyűjtemény szerelőivel a Star Wars játékgépek előtt

Forrás: Facebook / Flippermúzeum

Adam Driver Fejérben forgat

Máris nagy visszhangot keltett a készülő film, az Alone at Dawn főszereplőjének, az Oscar-díjra is jelölt Adam Drivernek a feltűnése a hét közepén a budapesti Flippermúzeumban. A nemcsak hazai szinten egyedülálló játékgépgyűjtemény jelenleg is működőképes, a szórakoztató flipperek a látogatók rendelkezésére állnak. A múzeum közlése szerint Driver – vagyis a Star Wars Kylo Renje – laza és barátságos flipperkedvelőként viselkedett, és a Star Wars játékgépek előtt szívesen fotózkodott a játékautomaták szerelőivel.