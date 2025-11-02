Az izgalmas, nemes megmérettetésre 27 nevezés érkezett a Sárbogárdi Ultibarátokhoz, a versenyzők 3 vármegye (Fejér, Tolna és Veszprém) 13 településéről (Cece, Dég, Kisapostag, Mezőfalva, Mezőszilas, Mór, Paks, Sárbogárd, Sáregres, Székesfehérvár, Tamási, Úrhida és Várpalota) érkeztek. A versenyzők hármas-hármas bontásban kilenc asztalnál foglaltak helyet, és több fordulóban mérkőztek meg. A játszmalapok szaporán teltek, az egyes körök eredményét elsődlegesen a helyezés határozta meg, holtverseny esetén a szerzett pontszám döntött.

Izgalmas fordulók a kártyaasztaloknál

Forrás: Sárbogárdi Ultibarátok

Amint megtudtuk: ulti néven két, magyar kártyával játszható kártyajáték is ismert, az egyszerű ulti és a rablóulti. Az előbbit a hétköznapok során inkább talonmáriásnak, míg az utóbbit egyszerűen ulti vagy ultimó néven szoktuk emlegetni. A kártyajátékok hivatalos leírásaiban ma a rablóulti szabályrendszere szerepel ulti néven. (Bogárdon ez utóbbit játszották a felek.)

Az ulti a legbonyolultabb kártyajátékok egyike, a legtöbb szerencsejátékkal ellentétben a játék során a szerencsén kívül nagy szerep jut a gondolkodásnak és a logikának is.

A játék lényege, hogy az adott fordulóban a játékos a legtöbb pontot jegyezze. A játék menete az óramutató járásával ellentétes irányba történik. Az osztótól balra ülő személy emeli el a paklit, s a jobbra ülő kezd. Aki kezd, az kapja a képpel lefelé fordított két lap – más néven talon – első megtekintésének lehetőségét. Az osztás után a játék két részre tagozódik. A licitre és a bizonyításra. Az elsőben az egyik játékos vállalásokat tesz, míg a másodikban (a hívások és ütések során) derül ki, hogy képes-e állni a szavát… És így tovább.

Forrás: Sárbogárdi Ultibarátok

A játéknap végén a képzeletbeli dobogósok sorrendjéről Fodor János tájékoztatta lapunkat. Első helyen végzett Meixner György (Székesfehérvár), megelőzve Domanyek Andrást (Mezőfalva) és Horányi Zoltánt (Mór). Gazdára találtak az oklevelek és a díjak, a vándorkupa a győztesnek dukált.

A vándorserlegen 2017-től a győztesek neve olvasható. Tölösi József (Mezőszilas), Fülöp Gyula (Bakonykúti), Magyar László (Nagykanizsa), Albert Károly (Cece), Nagy József (Sáregres), kétszer Meixner György (Székesfehérvár), Varga Sándor (Dunaújváros), Németh József (Sáregres), Farkas Tibor (Tamási), Kónya Miklós (Tamási), Horányi Zoltán (Mór) és Domanyek András (Mezőfalva). A kupán a tizennegyedik név Meixner Györgyé (Székesfehérvár) lesz. Meixner György idei őszi győzelmével triplázott, a sárbogárdi viadalokon ez még senkinek se sikerült. (A Covid miatt három alkalom maradt ki…)