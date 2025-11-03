Évforduló
A padovai fegyverszünetre emlékeztek
A 107 évvel ezelőtti, az I. világháború végét jelentő padovai fegyverszünetre emlékeztek hétfő este.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
1918. november 13-át úgy említik, mint a napot, amikor véget ért az Osztrák–Magyar Monarchia első világháborús szereplése. Ennek 107. évfordulójára emlékeztek az esti órákban a Hősök terén található Fekvő Katonánál néma főhajtással és koszorúzással.
