A padovai fegyverszünetre emlékeztek

1918. november 13-át úgy említik, mint a napot, amikor véget ért az Osztrák–Magyar Monarchia első világháborús szereplése. Ennek 107. évfordulójára emlékeztek az esti órákban a Hősök terén található Fekvő Katonánál néma főhajtással és koszorúzással.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap





