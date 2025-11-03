november 3., hétfő

A padovai fegyverszünetre emlékeztek

Címkék#megemlékezés#koszorúzás#padovai fegyverszünet

A 107 évvel ezelőtti, az I. világháború végét jelentő padovai fegyverszünetre emlékeztek hétfő este.

Déri Brenda
A padovai fegyverszünetre emlékeztek

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

1918. november 13-át úgy említik, mint a napot, amikor véget ért az Osztrák–Magyar Monarchia első világháborús szereplése. Ennek 107. évfordulójára emlékeztek az esti órákban a Hősök terén található Fekvő Katonánál néma főhajtással és koszorúzással.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap



 

 

