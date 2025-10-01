4 órája
Jótékonysági koncert Polgárdin: sztárfellépő segít a templom felújításában
A több mint 200 éves templomra ráfér már a felújítás, ebben segít egy tehetséges énekes, aki jótékonysági koncertet ad a településen most szombaton.
Az 1800-as évek elején épült református templom utolsó nagyobb felújítása 40 évvel ezelőtt volt, a berhidai földrengés után, akkor ugyanis az épület is jelentősen megsérült. Azóta viszont ismét ráfér a renoválás. E célból már a közelmúltban is szerveztek jótékonysági koncerteket, idén a most szombati lesz a második, melyen Zsigmond Lala lép fel.
Zsigmond Lala október 4-én lép fel Polgárdiban
Kovács Zsuzsanna lelkipásztor elmondta: már jó ideje tart a templom apránkénti felújítása, a tetőt már felújították korábban. Most előbb a nyílászárókat szeretnék kicserélni, majd a külső és belső falakat renoválni. Ehhez azonban adományokra van szükség, így a jegyekből befolyt összeg teljes egészét erre fordítják.
Elővételben Kovács Zsuzsannánál vásárolhatók jegyek, de a helyszínen is lesz jegyértékesítés. A koncert október 4-én, 17 órakor kezdődik.
További információ az alábbi számon kérhető a lelkipásztortól: 06/30-33-58732