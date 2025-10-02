október 4., szombat

Óvjuk a környezetet!

2025.10.02. 13:48

Zöldhulladék Rácalmáson: átvehetők a zsákok, a héten eltüzelhető a kerti hulladék!

Rácalmáson megérkeztek a 2025. évi II. félévre járó zöldhulladék-gyűjtő zsákok, és a héten lehetőség van a kerti hulladék Rácalmás területén történő biztonságos eltüzelésére is. Mindkét lehetőség hozzájárul a település tisztán tartásához és a környezet védelméhez.

Bokányi Zsolt
Forrás: Az önkományzat

A polgármesteri hivatalban átvehetők a szolgáltatótól érkezett rácalmási zöldhulladék-gyűjtő zsákok. Minden olyan háztartás, ahol rendszeres szemétszállítás történik, és nincs díjtartozás, 5 db zsák átvételére jogosult. Az átadás az ügyfélfogadási időben lehetséges: hétfőn 8–12 óráig, szerdán 8–12 és 13–17 óráig, pénteken 8–12 óráig. A zöldhulladékkal megtöltött zsákokat a szolgáltató az éves szállítási ütemterv szerint gyűjti be.

zöldhulladék
Zöldhulladék zsákba gyűjthető, a zsák az önkormányzatnál átvehető! Forrás: Az önkormányzat

Zöldhulladék tüzelésének szabályai! 

A hatályos önkormányzati rendelet értelmében október 2-3-án, csütörtökön és pénteken a kerti hulladék Rácalmás területén eltüzelhető. A tüzelésre délután 14 és este 22 óra között van lehetőség, amennyiben az időjárás engedi. Különösen fontos, hogy csak száraz kerti hulladékot tüzeljenek, és ne égessenek semmilyen egészségre ártalmas anyagot. Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy a keletkező zöldhulladékot elsődlegesen komposztálással érdemes hasznosítani, így együtt óvhatjuk a környezetet és a település levegőjét.

 

