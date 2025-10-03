Bírság járhat egy kerti tevékenységért

A zöldhulladék égetését Magyarországon, és így Fejér megyében is szabályok rögzítik. „A nyílt téren történő avar- és kerti hulladék égetése alapvetően tiltott, de a tiltás alól a helyi önkormányzatok — meghatározott feltételek mellett — kivételt adhatnak. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy érdemes a településre vonatkozó helyi rendeletet megismerni, mielőtt eldöntjük, hogy a kertben elégetjük-e a faleveleket vagy a lenyírt füvet” – írja a Magro.hu oldal. Székesfehérváron tilos a zöldhulladék égetése, míg a megye más települései bizonyos időszakokban engedélyezik a kerti zöldhulladék elégetését.

Szigorú szabályok vonatkoznak a zöldhulladék égetésére

Forrás: FMH archív

Ha helyben égetjük, sem mindegy, hogyan tesszük

A zöldhulladék helyben engedélyezett égetésére szigorú tűzvédelmi szabályok vonatkoznak. A tűzvédelmi előírások megszegése nemcsak balesetveszélyt jelent, hanem bírsággal is járhat.

Tilos erős szélben, ködbenn, csapadékos időben égetni.

A tüzet folyamatosan felügyelet alatt kell tartani.

Mindig legyen a közelben víz az oltáshoz.

Tilos égetni közművezetékek, épületek és védett területek közelében.

A zöldhulladék égetése során azonban nem árt tekintettel lenni a szomszédokra is. Vannak, akiket zavarhat azégetéssel járó füst és szaghatás. Ez természetesvelejárójaaz égetés folyamatának, ugyanakkor, harendkívül zavaróvá válik a szomszéd kerti ténykedése, úgy – ha az udvarias kérés, figyelmeztetés nem használ – bejelentés tehető a a helyi jegyzőnél, a környezetvédelmi hatóságnál vagy a katasztrófavédelemnél. Ezek a szervek helyszíni ellenőrzést tarthatnak és bírságot is kiszabhatnak, a levegővédelmi szabályok megsértéséért pedig jelentős pénzbírság járhat.

Így szabaduljunk meg a zöldhulladéktól

Székesfehérváron a zöldhulladék begyűjtését a kervárosi övetekben is a Depónia Kft. végzi. Az ingatlanoknál keletkező falevél, fűnyesedék, gyom zöldhulladék díjmentes elszállítására jogosító matricával ellátott áttetsző, 110 literes zsákban helyezhető ki az ingatlanok elé, ekkor a Depónia elszállítja. Fontos, hogy csak az a zsák vagy köteg kerül elszállításra, melyre fel van ragasztva az adott évre érvényes zöldhulladék matrica. A zöldhulladék gyűjtési időpontok a településenkénti hulladéknaptárban érhetők el. A lakosok a nekik járó x darabszámú díjmentes zöldhulladék matricákat postán kapják meg az adott évre vonatkozóan, melyet a gyűjtési időszakban használhatnak fel. További zöldhulladék elszállítására feljogosító zöldhulladék matrica az ügyfélszolgálatokon és a kijelölt helyeken vásárolható. – Az összegyűjtött zöldhulladékot a csalai hulladékkezelő udvarba szállítják, ahol azt komposztálás után értékesítik.