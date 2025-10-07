október 7., kedd

Amália névnap

12°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

2 órája

Zenével, műsorral és finom ebéddel ünnepelték az Idősek napját

Címkék#Csóri Csivitelő Óvoda#Csipkebogyó Citerazenekar#Idősek napja

Ünnepi programmal köszöntötték a szépkorúakat a csóri Művelődési Házban. Az Idősek napja alkalmából vidám műsor, hasznos előadások és zenés délután várta a vendégeket.

Feol.hu
Zenével, műsorral és finom ebéddel ünnepelték az Idősek napját

Fotó: olvasói fotó

Csóron az önkormányzat a Művelődési Házban tartott rendezvényt az Idősek napja alkalmából. A közönséget Borics Mihály polgármester köszöntötte, majd a Csóri Csivitelő Óvoda óvodásai készültek egy kedves műsorral. 

Ünnepi műsort adtak az óvodások az idősek világnapján
Forrás: Csór Község Facebook-oldala

A gyermekek produkcióját Olaszi László helyi körzeti megbízott előadása követte, aki az idősebb kororsztályra leselkedő veszélyek megelőzéséről beszélt. A műsorok egy közös ebéddel zárult a délelőtt. A nap folytatásában Nap Ágnes háziorvos beszélt a vendégeknek az egészségmegőrzés és a mozgás fontosságáról, majd a Csipkebogyó Citerazenekar és Csermák Zsolt (Pinka zenekar) zenélt estig. 

A Csóri Csivitelő Óvoda óvodásainak műsora Idősek Napja alkalmából

Fotók: Csór Község Facebook-oldala

 

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu