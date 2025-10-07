2 órája
Zenével, műsorral és finom ebéddel ünnepelték az Idősek napját
Ünnepi programmal köszöntötték a szépkorúakat a csóri Művelődési Házban. Az Idősek napja alkalmából vidám műsor, hasznos előadások és zenés délután várta a vendégeket.
Fotó: olvasói fotó
Csóron az önkormányzat a Művelődési Házban tartott rendezvényt az Idősek napja alkalmából. A közönséget Borics Mihály polgármester köszöntötte, majd a Csóri Csivitelő Óvoda óvodásai készültek egy kedves műsorral.
A gyermekek produkcióját Olaszi László helyi körzeti megbízott előadása követte, aki az idősebb kororsztályra leselkedő veszélyek megelőzéséről beszélt. A műsorok egy közös ebéddel zárult a délelőtt. A nap folytatásában Nap Ágnes háziorvos beszélt a vendégeknek az egészségmegőrzés és a mozgás fontosságáról, majd a Csipkebogyó Citerazenekar és Csermák Zsolt (Pinka zenekar) zenélt estig.
A Csóri Csivitelő Óvoda óvodásainak műsora Idősek Napja alkalmábólFotók: Csór Község Facebook-oldala
