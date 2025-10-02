október 2., csütörtök

Zene világnapja

1 órája

A zene ma is hidat képez – világnapi ünnepség Székesfehérváron

Címkék#zene#ünnep alkalom#Székesfehérvár

„A zene ma is módot ad arra, hogy az emberek megértsék egymást” – Yehudi Menuhin gondolatával kezdődött idén is a zene ünnepe Székesfehérváron. Az Alba Regia Sportcsarnokban kórusok, zenekarok és szólisták léptek színpadra a zene világnapja alkalmából, az est egyik kiemelt eseményeként pedig átadták a Fricsay Richárd-díjat.

Feol.hu
A zene ma is hidat képez – világnapi ünnepség Székesfehérváron

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az Alba Regia Sportcsarnokban október 1-jén, szerdán este immár tizenkilencedik alkalommal gyűlt össze Székesfehérvár közönsége, hogy közösen ünnepelje a Zene világnapját. A rendezvényen a város zenei életének meghatározó szereplői léptek színpadra a kórusoktól a szimfonikus zenekaron át egészen a szólistákig, méltó módon idézve meg Yehudi Menuhin 1975-ben megfogalmazott felhívását, amely a zene összekötő erejét hangsúlyozta.

Zene világnapja Székesfehérváron, ünnepi díjátadással
A zene világnapja alkalmából Feke Mariann vehette át a Fricsay Richárd Zenei Díjat, elismerve kiemelkedő pedagógiai és karnagyi munkásságát Székesfehérvár zenei életében
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

„A Zenei Világnap alkalmából az emberek legmélyebb érzéseiket és legszebb reményeiket juttatják majd kifejezésre. Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek … A zene azonban továbbra is módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék egymást … Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon… Örülnék, … ha spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb előadói. Kérem Önöket, tegyenek meg mindent ezen esemény érdekében, mely nemcsak a zene, hanem a világ számára is fontos!”

Az est elején az Alba Regia Szimfonikus Zenekar  Rossini A sevillai borbély nyitányával alapozta meg a hangulatot, majd a Kodály Zoltán Általános Iskola  diákjai és az Angyalkert tánccsoport színes műsora következett.

A zenei tehetség varázslatos képességéről emlékezett meg köszöntőjében Vargha Tamás miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, hangsúlyozva: Székesfehérvár zene világnapi ünnepségén a szokásosnál lényegesen több ilyen képességgel megáldott ember találkozhatott, majd pedig Kodályt idézve így üdvözölte a világnap résztvevőit: 

A zene mindenkié!

Az ünnepi műsorban Bartók Béla halálának 80. évfordulójáról is megemlékeztek, kórusművei mellett Händel Messiásának Győzelmi kórusa is megszólalt, Dobszay Péter vezényletével.

Az esemény egyik legfontosabb pillanata a Fricsay Richárd Zenei Díj  átadása volt. Cser-Palkovics András polgármester idén Feke Mariannak, a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI ének-zene tanárának adhatta át a zenei elismerést. Feke Mariann négy évtizedes pedagógusi és karnagyi munkásságával, valamint a Kodály-módszer értékeinek továbbadásával kiemelkedően járult hozzá Székesfehérvár zenei életének gazdagításához – hangzott el az ünnepségen, amely fergeteges hangversenyekkel folytatódott: felléptek a város iskolai és felnőtt kórusai, köztük a Vox Mirabilis Kamarakórus, az Alba Regia Vegyeskar és a Comenius Kamarakórus, akik közösen mutatták be a magyar, francia és orosz népzene gazdag hagyományait. A közönség különleges élményként hallhatta Böjtös Bertalan marimba játékát is. Az est végül Szőnyi Erzsébet A didergő király című gyermekoperájával zárult, amely egyszerre játékos és mély üzenetet közvetített: a valódi melegség nem külsőségekben, hanem az egymás iránti szeretetben rejlik.

Zene világnapi ünnepség

Fotók: Nagy Norbert - FMH

 

