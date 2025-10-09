Így kapott téves riasztást Zacher Gábor, kiderült folyatja-e nyugdíj után!? (videó)

A mérföldkőnek számító 65. születésnapja körüli meglepetések sora a Groupama Arénában vette kezdetét, ahol a Ferencváros (FTC) szurkolói hatalmas tapssal búcsúztatták Zacher Gábort, a gesztus pedig felerősítette a találgatásokat, vajon végleg leteszi-e az egyenruhát. A csütörtök reggel közzé teszt poszt, azonban sok mindenre választ ad.

65 éves lett Zacher Gábor, elsírta magát a meglepetéstől.

Fotó: ZG/Facebook

Az Országos Mentőszolgálat nem engedi el Zacher Gábor kezét

​Az OMSZ által közzétett bejegyzésben méltatják a több mint 40 éves áldozatos munkáját. Kezdetben ápolóként, mentőtisztként, majd 1986-tól mentőorvosként szolgált. A bejegyzés a legfontosabb kérdésre is választ ad:

Az ország toxikológusa, egyben szeretett mentőorvosunk ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, még gondolni sem akar a visszavonulásra. Miután további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján. Azonban a hivatalos “nyugdíjas kor” betöltése és az elmúlt több mint 40 kalandokkal teli, mentőknél töltött év nem maradhatott ünneplés nélkül

– közölte az OMSZ Facebook-oldalán.

A riasztás, ami meglepetés volt

​A 65. születésnap nem maradhatott ünneplés nélkül. Zacher Gábor bajtársai egy zseniális meglepetést eszeltek ki, ami tökéletesen illeszkedett a mentős élethelyzetekhez.

Tegnapi szolgálata végén a doki egyik kedvenc kávézójába kapott riasztást a rohamkocsi, ahol a bejelentéssel ellentétben nem egy rossz állapotú beteg, hanem szeretett bajtársai és Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója várták. A meglepetés remekül sült el, a megható pillanatokról pedig videó is készült

– tette hozzá az Országos Mentőszolgálat.