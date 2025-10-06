Zacher Gábor búcsút intett, hatalmas tapsot kapott

A hamarosan 65 éves toxikológus ugyanis nyugdíjba vonul, így búcsúztatták a hétvégén. A Fradi-meccs pillanatok alatt történelmi eseménnyé vált, amikor a stadion felállva, tomboló tapssal köszönt el Zacher Gábortól. A Ferencvárosi Torna Club is megható üzenettel búcsúzott Facebook-oldalán.

Zacher Gábor hatalmas fradista, Kubatov Gábor személyesen köszöntötte a szerdán esedékes 65. születésnapja alkalmából.

Fotó: Ferencvárosi Torna Club

Hazai meccseink rendszeres mentőorvosának, a hamarosan 65 éves és visszavonuló, őrült fradista Zacher Gábornak tapsolt a Groupama Aréna!

A Blikk egyébként arról is írt, hogy Zacher Gábort már az orvosi szobában meglepték egy nagy, Fradi-címerrel ellátott, Sacher-tortával.

Hogyan tovább Zacher Gábornak?

A népszerű toxikológus gyakran látott vendég volt Fejér vármegyében is. Gyakran megfordult Székesfehérváron, Martonvásáron, Csákváron és Pákozdon is, előadásaiban ​a kábítószer-függőségről, a család fontosságról emelte fel hangját. Zacher doktor tehát új fejezet nyit. Hogy mihez kezd a toxikológus a nyugdíjasként, és milyen feladatok várnak rá, arról egyelőre még nem tudni semmi konkrétumot.

