Elképesztő! Zacher Gábor neve egybeforrt az egészségüggyel és a vitathatatlanul megmondó stílusával sokak kedvence volt, de ami most kiderült, arra senki nem számított! Az ország legismertebb mentőorvosát a Groupama Arénában állva tapsolták, nem véletlenül.

Feol.hu
Zacher Gábor búcsút intett, hatalmas tapsot kapott

Visszavonul Zacher Gábor, akinek neve egybeforrt az egészségüggyel.

Fotó: MW-archívum

A hamarosan 65 éves toxikológus ugyanis nyugdíjba vonul, így búcsúztatták a hétvégén. A Fradi-meccs pillanatok alatt  történelmi eseménnyé vált, amikor a stadion felállva, tomboló tapssal köszönt el Zacher Gábortól. A Ferencvárosi Torna Club is megható üzenettel búcsúzott Facebook-oldalán.

Az ország legismertebb mentőorvosát a Groupama Arénában búcsúztatták. A Fradi-meccs pillanatok alatt történelmi eseménnyé vált. Hogyan tovább Zacher Gábornak?
Zacher Gábor hatalmas fradista, Kubatov Gábor személyesen köszöntötte a szerdán esedékes 65. születésnapja alkalmából.
Fotó: Ferencvárosi Torna Club

 

Hazai meccseink rendszeres mentőorvosának, a hamarosan 65 éves és visszavonuló, őrült fradista Zacher Gábornak tapsolt a Groupama Aréna!

A Blikk egyébként arról is írt, hogy Zacher Gábort már az orvosi szobában meglepték egy nagy, Fradi-címerrel ellátott, Sacher-tortával. 

Hogyan tovább Zacher Gábornak?

A népszerű toxikológus gyakran látott vendég volt Fejér vármegyében is. Gyakran megfordult Székesfehérváron, Martonvásáron, Csákváron és Pákozdon is, előadásaiban  ​a kábítószer-függőségről, a család fontosságról emelte fel hangját. Zacher doktor tehát új fejezet nyit. Hogy mihez kezd a toxikológus a nyugdíjasként, és milyen feladatok várnak rá, arról egyelőre még nem tudni semmi konkrétumot. 

​Te mit gondolsz? Pótolható az egészségügyben Zacher Gábor?

 

