1 órája
Zacher Gábor búcsút intett, hatalmas tapsot kapott
Elképesztő! Zacher Gábor neve egybeforrt az egészségüggyel és a vitathatatlanul megmondó stílusával sokak kedvence volt, de ami most kiderült, arra senki nem számított! Az ország legismertebb mentőorvosát a Groupama Arénában állva tapsolták, nem véletlenül.
Visszavonul Zacher Gábor, akinek neve egybeforrt az egészségüggyel.
Fotó: MW-archívum
A hamarosan 65 éves toxikológus ugyanis nyugdíjba vonul, így búcsúztatták a hétvégén. A Fradi-meccs pillanatok alatt történelmi eseménnyé vált, amikor a stadion felállva, tomboló tapssal köszönt el Zacher Gábortól. A Ferencvárosi Torna Club is megható üzenettel búcsúzott Facebook-oldalán.
Hazai meccseink rendszeres mentőorvosának, a hamarosan 65 éves és visszavonuló, őrült fradista Zacher Gábornak tapsolt a Groupama Aréna!
A Blikk egyébként arról is írt, hogy Zacher Gábort már az orvosi szobában meglepték egy nagy, Fradi-címerrel ellátott, Sacher-tortával.
Hogyan tovább Zacher Gábornak?
A népszerű toxikológus gyakran látott vendég volt Fejér vármegyében is. Gyakran megfordult Székesfehérváron, Martonvásáron, Csákváron és Pákozdon is, előadásaiban a kábítószer-függőségről, a család fontosságról emelte fel hangját. Zacher doktor tehát új fejezet nyit. Hogy mihez kezd a toxikológus a nyugdíjasként, és milyen feladatok várnak rá, arról egyelőre még nem tudni semmi konkrétumot.
Te mit gondolsz? Pótolható az egészségügyben Zacher Gábor?